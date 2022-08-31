«Требовал деньги за спуск сапа на воду, а потом ударил по лицу». Пермяк обвинил владельца базы отдыха в нападении

Ребята заплатили за стоянку, за вход, и молодой человек решил покататься на своем сап-борде. Фото: naplavu-club.ru

Спортивно-туристическая база «Жемчужина Карьеров» давно привлекает местных жителей и туристов голубыми озерами Александровска. Чистейшая лазурно-голубая вода, живописные окрестности и оборудованные пляжи – ну разве не сказка? Именно туда в конце августа решила отправиться молодая пара пермяков. Ребята заплатили за стоянку, за вход, и молодой человек решил покататься на своем сап-борде.

Фото: спортивно-туристическая база «Жемчужина Карьеров»/ВКонтакте

«Требовали деньги за спуск сапа на воду»

- Я не успел его даже разложить, ко мне подбежали какие-то мужики и стали требовать заплатить деньги за спуск моей доски на воду, - рассказывает молодой человек. - Я удивился: за что мне платить? За вход и парковку я деньги отдал, сап - мой, вода - не их. Они все требовали, угрожали, оскорбляли, но в итоге ушли. Потом я лежал на лежаке и отдыхал. Ко мне подбежал владелец базы Руслан и ударил по лицу – разбил губу. Этому есть свидетели. Я был в шоке. Разве нормально владельцу заведения бросаться на отдыхающих с кулаками? Я вызвал полицию, приехал участковый, принял заявление. Слышал, что подобные случаи там уже бывали…

«Это моя собственность и я вправе брать плату за катание на доске»

- В тот день ко мне подошел помощник, сказал, что один из гостей не хочет платить за катание на сапе,- рассказывает директор базы. - Кстати, мы его узнали, в прошлом году этот же парень единственный, кто не заплатил за катание, хотя знал, что эта услуга стоит у нас 100 рублей за день. За свой счет я полностью обустроил берег: привез щебень, блоками выставил защитные сооружения, сделал пирс и поставил понтоны. Это моя собственность. Поэтому в прайсе у нас установлены расценки, где указано, что свои плавсредства используются с согласия администрации.

По словам Руслана, он подошел к отдыхающему и предложил ему три варианта:

- вернуть деньги, и он покинет базу;

- взять местный сап в аренду;

- обойти берег озера и кататься на своем сапе там.

- В ответ я услышал: «Я платить ничего не буду и уже позвонил в полицию», - продолжает Руслан. - На вид парень весьма адекватный, атлетического телосложения, приехал отдыхать с девушкой. Я разговаривал с ним 20 минут. Все это время он отдыхал на лежаке. Даже сказал: «А что будет, если я накачаю сапборд и опущу его на воду, ведь она не твоя?». Я понимаю, что вода не моя, но ведь он был на моей территории, чем ему для катания не угодил противоположный берег? Он мог потом вернуться и продолжить отдыхать. С людей с надувными фламинго и матрасами я денег не беру, а за сапы будьте добры заплатить, ведь частенько это чей-то бизнес, - говорит Руслан.

В самый разгар обсуждения директор базы увидел, что собеседник снимает его на камеру.

- Я - взрослый мужчина. И эта тайная съемка меня оскорбила. Он мог бы сделать это публично, но предпочел спрятать телефон в районе плавок. Отличное доказательство – фото, которое он после «залил» в соцсети. Как бы вы отреагировали на моем месте? Я вспылил. Даже предложил ему разобраться «по-мужски» вне территории базы. За 7 лет работы здесь побывали около 200 тысяч человек, и это был первый подобный случай, даже учитывая контингент, который иногда попадается.

Дальше, по словам директора, он случайно навалился на отдыхающего, а тот вызвал полицию. Приехал участковый и взял объяснения у участников конфликта и свидетелей. По словам Руслана, его помощник вернул молодой паре 400 рублей за неудавшийся отдых.

Комментарий МВД

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть краевого ГУ МВД 24 августа около 15.00 часов дня. В ходе конфликта 53-летний директор базы ударил по лицу 27-летнего отдыхающего. На место выехала полиция и составила протокол по статье «Побои».

Наша справка

Согласно статье «Побои» КоАП РФ, за правонарушение можно получить штраф от 5 до 30 тысяч рублей, либо административный арест от 10 до 15 суток, либо обязательные работы от 60 до 120 часов.

Ответ администрации Александровска

- Если у вас свой сапборд и владелец базы не оказывает вам услуг, взимать плату незаконно. Но администрация округа не вправе привлечь директора к ответственности. С данным вопросом следует обратиться в прокуратуру, в краевое министерство природы или Госинспекцию по экологии.

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