В ПЦБК приступили к завершающей фазе очень важного с точки зрения экологии и деятельности предприятия проекта, который входит в число масштабной программы по модернизации Биологических очистных сооружений (БОС). Осенью пермские бумажники запустят в эксплуатации новый выпускной коллектор сточных вод.

Гарантированная чистота стоков

ПЦБК является одним из крупнейших предприятий гофроупаковочной отрасли России. Его производственный цикл включает переработку вторичного сырья, изготовление полуфабриката с последующим выпуском и реализацией готовой продукции. Только за одни сутки ПЦБК перерабатывает 600 тонн макулатуры, которая поступает со всей России. Практически из мусора ПЦБК делает качественную и экологичную упаковку.

Вполне естественно, что такое мощное производство требует особые решения в сфере экологии, которые обеспечивают максимально возможную безопасность окружающей среде от деятельности предприятия.

«Проектная мощность очистных сооружений составляет 57 тыс. кубометров в сутки, но сейчас сюда поступают около 35 тыс. кубов. Сооружения полностью справляются с очисткой стоков. Снижение нагрузки на БОС произошло за счет модернизации и уменьшения водопотребления на производстве, а также установки локальных систем очистки в цехах. Предприятие всегда уделяет большое внимание очистным сооружениям, так как без них просто не сможет работать», - отмечает заместитель генерального директора ПЦБК Михаил Спасенников.

Для производственного цикла предприятие забирает воду из реки Чусовой. Прежде чем сточная вода попадет обратно в водоем, она проходит пять стадий очистки. Подготовительный этап проводится уже в цехах предприятия. Из цехов сточная вода поступает для последующей механической очистки, где специальное оборудование с помощью решеток улавливает твердые механические включения от переработки макулатуры – скоч, пластик, пенопласт, крупные фрагменты других материалов. Автоматически весь мусор складывается на ленту и уходит в специальные мешки (бигбэги). На этом, втором, этапе очистки собирается 10 тонн отходов в месяц.

На последующих трех стадиях сточная вода сначала проходит через песколовки, огромные резервуары первичных отстойников, а затем поступает в аэротенк для биологической очистки. Здесь в борьбу за экологию вступают микроорганизмы. Активный биологический ил перерабатывает оставшиеся растворенные примеси после механического осаждения в сточной воде. Для поддержания его жизнедеятельности в воду подается большое количество кислорода. Воздух производит окисление веществ и тем самым также очищает воду.

Водовыпуск в новый век

На пятой стадии очистки вода осаживается в резервуарах, чтобы ее отделить от активного ила. Только после этого максимально очищенная вода по водовыпуску уходит в акваторию реки Чусовой. Весь цикл очистки на сооружениях составляет 19 часов.

Действующий водовыпуск ПЦБК эксплуатирует более 40 лет, поэтому сейчас потребовалась его замена. В июле 2022 года началось строительство нового объекта. Он возводится из современных материалов отечественного производства. Подрядные организации для этого используют полиэтиленовую труба диаметром в один метр. Она не подвергается коррозии и прослужить не менее 70 лет.

Как отмечает главный инженер ПЦБК и руководитель проекта строительства нового водовыпуска Вячеслав Новокшонов, все работы включили подводную и сухопутную части. Сейчас подрядная организация полностью выполнила работы по укладке подводной части трубопровода. На протяжении 500 метров труба для обеспечения безопасности зарыта в подводный грунт, из них 120 метров трубопровода проходят непосредственно по дну Чусовой – это его рассеивающая часть, состоящая из множества труб более малого диаметра, приваренных к основному трубопроводу.

«Последние 120 метров водовыпуска залегают на глубине 12 метров, так что риски его повреждения исключены. Выполняемые сегодня работы уникальны, они не похожи одна на другую, проводятся очень редко. В Пермском крае монтаж водовыпуска с начала 2000-х годов никто не выполнял», - поясняет Вячеслав Новокшонов.

Сейчас стройка продолжается: идет укладка трубопровода, а также возведение и бетонирование каркасов камер гашения воды.

На предприятии считают, что строительство и пуск в эксплуатацию нового водовыпуска очень важно для всей системы водоочистки ПЦБК – это обеспечит безопасную транспортировку очищенных стоков в русло реки. Их рассеивание позволяет более мягко влиять на водный объект.

Кстати, в 2022 году в рамках проведения работ ПЦБК по реконструкции выпускного коллектора сточных вод с очистных сооружений Росрыболовство рекомендовало предприятию восполнить биологические ресурсы Камского водохранилища. В середине июля компания осуществила выпуск 6,5 тыс. мальков красно-книжной стерляди. Вид рыбы для зарыбления акватории был определен специализированной проектной организацией при расчетах в проектной документации по реконструкции водовыпуска.