В Пермь с гастролями приедет московский театр «У Никитских ворот»

Сцена из «Капитанской дочки». Фото: Театр «У Никитских ворот»

В сентябре новый год начинается не только в школах. Учреждения культуры тоже открывают осенью новый сезон. Что ждет пермяков в ближайшее время в культурной сфере, рассказал в прямом эфире Радио «КП» (96,6 FM) начальник департамента культуры и молодежной политики администрации Перми Василий Головин:

- 10 сентября мы будем завершать фестиваль «Выходные на набережной». Пройдет большое яркое мероприятие «День рождения набережной», и мы сможем вспомнить все фестивали, которые проходили в течение лета в рамках этого проекта. Все самое лучшее объединится в одном большом мероприятии.

Увидим участников фестивалей народной культуры «Деревня-фест», авторской музыки «Камский бриз», классической музыки «Классика на Каме» и многих других. Кроме пермских коллективов приедут и артисты из других городов. Мероприятие рассчитано на целый день.

- Набережная после реконструкции и организации на ней разнообразных мероприятий стала намного популярнее у пермяков?

- Если судить по количеству людей, которые посетили «Выходные на набережной» в течение лета, можно сказать, что сезон удался. Недавно к нам приезжали коллеги из Ижевска, мы вечером привели их на набережную. Было очень приятно видеть, что и на променадной, и на спортивной частях набережной было огромное количество людей. Они отдыхали, занимались спортом, просто гуляли. И наши ижевские коллеги были впечатлены.

ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПРЕМЬЕРЫ И БОЛЬШИЕ ГАСТРОЛИ

- В конце лета открывается новый театральный сезон. Что приготовили нам пермские театры?

- 25 августа театр «У Моста» открыл свой 35-й юбилейный сезон единственной в России театральной постановкой по роману Мэри Шелли «Франкенштейн» (12+). Надо сказать, что театр «У Моста» является лидером по участию в программе «Пушкинская карта».

Свой 36-й сезон театр «Балет Евгения Панфилова» откроет 7 сентября одноактным балетом «Прометей», премьера которого состоялась в конце минувшего сезона. Спектакль очень яркий, эксцентричный с великолепной хореографией. Показ состоится пока в здании частной филармонии «Триумф». Но уже в этом году театр вернется во Дворец молодежи, реконструкция которого должна завершиться осенью.

15 сентября ТЮЗ открывает сезон премьерой «Эдит Пиаф. Больше, чем любовь» (16+), приуроченной к юбилею ведущей артистки театра Татьяны Гладневой. Спектакль - сценическая фантазия об одном из эпизодов жизни певицы, история ее любви к легионеру. В ТЮЗе сейчас в рамках нацпроекта «Культура» проходят реставрационные работы, преображается историческое здание. Там приводят в порядок и фасад, и зрительный зал. Впереди открытие малой сцены театра, но это произойдет уже в следующем году.

17 сентября состоится открытие сезона в Пермском Театре кукол. Здесь пройдут сразу два спектакля - в первой половине дня полюбившаяся зрителям сказка-шутка «Теремок», а во второй - «Лелишна из третьего подъезда» (6+).

- И раз уже заговорили о театрах, ожидаются ли этой осенью гастроли?

- Нам приятно баловать наших зрителей. Так что с 23 по 25 сентября в Перми пройдут большие гастроли Санкт-Петербургского независимого театра «Открытое пространство». Они будут выступать на сцене Пермского Театра кукол и покажут сразу три спектакля для разных возрастов - «Деревня канатоходцев» (16+), «Любка» (12+) и «Улитка и кит» (6+)

Будет продолжен большой проект «Лучшие театры России - жителям города Перми». В его рамках к нам приезжает Московский театр «У Никитских ворот». С 27 по 29 сентября в Пермском городском Дворце культуры имени Солдатова будут показаны три постановки - «Капитанская дочка» (12+), «Горе без ума» (16+) и «Амадей» (16+). Это не антрепризы, а большие полноценные спектакли с основным актерским составом, с декорациями.

В то же время наши театры также посещают с гастролями территории Пермского края. Этот проект будет продолжаться.

В СЕМЕЙСТВЕ ДВОРЦОВ КУЛЬТУРЫ - ПРИБАВЛЕНИЕ

- Театры находятся все-таки в центре Перми, и жителям удаленных районов не просто часто ездить туда. Эту нишу заполняют Дворцы культуры. Как ведется работа с ними?

- В завершающей стадии находится покупка ДК Чехова, который был построен как классическое учреждение культуры с большим зрительным залом, со сценой, помещениями для клубной работы. Конечно, надо будет наполнять этот дворец новой жизнью, и, безусловно, жители Гайвы смогут посещать дворец и получать удовольствие от гастролей и выступлений профессиональных коллективов.

- По какому принципу работают Дворцы культуры?

- По нескольким направлениям. Ключевое - организация клубной деятельности и для детей, и для взрослых, а также концертной деятельности. Здесь мы тоже не стоим на месте, организуем гастроли коллективов из других районов Перми, а также коллег из соседних регионов. В афишах наших Дворцов культуры уже большой перечень мероприятий и событий, которые пройдут в ближайшее время.

- Как начнут сезон пермские библиотеки?

- Вот для них нельзя сказать, что сезон начинается, потому что они работают круглогодично. Сеть муниципальных библиотек Перми - одна из самых больших в стране - в нее входит 36 библиотек. И люди, которые работают там, всегда стоят в авангарде всего нового.

В этом году в рамках нацпроекта «Культура» было открыто дополнительно две модельные библиотеки: на улице Чернышевского, 5 в Свердловском районе и на улице Гашкова, 20 в Мотовилихе. Главный замысел модернизации библиотек - создание комфортного пространства для читателей, к тому же там вы получаете доступ к абсолютно всей мировой литературе. И наша задача - привести к такому образцу все библиотеки. Обновляем библиотечный фонд, приобретаем современное интерактивное оборудование.

Заодно скажу, что музыкальные школы и школы искусств уже готовы к началу учебного года, ждут своих посетителей. В рамках нацпроекта «Культура» были закуплены новое оборудование, новые музыкальные инструменты. С каждым годом мы все больше оснащаем наши учреждения культуры хорошим качественным оборудованием.

СОПРИЧАСТНОСТЬ К ЮБИЛЕЮ - ДЛЯ КАЖДОГО ПЕРМЯКА

- Хотя до 300-летия Перми еще остается почти год, городские власти уже озвучили, что юбилейные события начнутся накануне Нового года, с создания ледового городка. Что планируется там?

- События юбилея начнутся с зажжения главной городской елки. И вообще концепция ледового городка разрабатывалась с привязкой к 300-летиию. Мы увидим много ледовых фигур, арт-объектов, нацеленных на создание праздничной атмосферы. Горки будут - и маленькие и большие. Впервые в истории Перми для новогодних праздников будут задействованы все три квартала эспланады. Это очень большое городское пространство.

- А какие еще ключевые события пройдут в рамках юбилея?

- По поручению губернатора Дмитрия Махонина, который возглавляет региональный оргкомитет, мы работаем в плотной связке с проектным офисом «Пермь-300», вместе разрабатываем событийную линейку. Один из главных принципов празднования юбилея, который сформулировал глава Прикамья, - децентрализация. Мероприятия должны проходить по всему городу. Наша задача - чтобы каждый житель Перми понимал, что праздник его не обошел, почувствовал сопричастность к юбилею. Пока все секреты раскрывать не буду, но количество планируемых мероприятий впечатляет, и мы постараемся реализовать все эти планы.