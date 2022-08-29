Имплантация - лучший способ сохранить улыбку

О современных системах восстановления зубного ряда и о работе клиники в современных условиях в эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) рассказали главный врач Центра стоматологии и имплантологии «Астра-мед», стоматолог-терапевт, кандидат медицинских наук Юлия Лоос, и юрист центра Елена Бухарина.

- Имплантация - самая частая операция, которую проводят ваши врачи-хирурги?

Ю.Л. - Да, на протяжении 19 лет клиника «Астра-мед» специализируется на имплантации. Мы были одной из первых клиник, которые эту процедуру привезли в Пермь, тем самым подарили пациентам возможность жевать, улыбаться, чувствовать себя здоровыми и красивыми.

- Клиника «Астра-мед» всегда работала на иностранных системах имплантации. Что изменилось в вашей работе в связи с санкциями?

Е.Б. - В последнее время мы из-за санкций отмечаем существенный рост стоимости инструментов и материалов — на некоторые позиции даже в двойном размере. Большинство поставщиков из-за санкций приостановили свою деятельность. Клиника Астра-мед сотрудничает с проверенными поставщиками, и никаких нареканий к их работе нет. Все материалы закупаются своевременно и в достаточном количестве. На складе сформированы резервы продукции. Поэтому даже в случае ухудшения ситуации с поставками „запаса прочности“ нам хватит надолго. Кроме этого, «Астра-мед» - является дилером ряда стоматологических имплантационных систем, именно благодаря этому, мы смогли обеспечить тот уровень цен, который был до экономического кризиса.

- Сколько стоит восстановить один утраченный зуб?

Е.Б. - До 31 августа для пациентов клиники «Астра-мед» действует выгодное акционное предложение - имплантация под ключ (система Alpha- Bio) за 48 тысяч рублей. Пациент экономит порядка 10 тысяч рублей за каждый зуб.

«Астра-мед» заботится о том, чтобы забота о здоровье зубов стала еще более доступной. Стоматологический центр и 5 банков партнеров реализуют уникальную совместную программу «Кредит на лечение зубов» на выгодных для пациентов условиях.

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- Обязательно восстанавливать утраченный зуб, особенно если это не передний?

Ю.Л. - Если вы хотите проживать качественную и здоровую жизнь до глубокой старости, то восстанавливать нужно любой зуб, даже тот, который не видно. Это важно не только для эстетики (могут появиться ранние морщины, меняется улыбка), но и перегружается зубочелюстная система. От того как мы пережевываем пищу, зависит работа всего организма и желудочно-кишечного тракта.

- Существует несколько имплантационных систем. Как стоматолог-хирург подбирает нужный для каждого пациента?

Ю.Л. - Нужно понимать, что, прежде всего, нам нужны эстетический результат и функциональность. По сути, все имплантаты схожи между собой, они все являются искусственным корнем, на который устанавливается керамический зуб. Если говорим про корейскую систему NeoBiotech, то в ней представлен большой выбор абатмантов. Мы работаем только с проверенными изготовителями, которые дают пожизненную гарантию на имплантат. Сам имплантат выполнен из сплава, прежде всего титана. Есть ряд элементов, которые добавлены производителем, чтобы улучшить биосовместимость с тканями организма человека.

Если мы говорим о гарантии, то это важный вопрос. Из-за соматических причин или хронических заболеваний имплантат может не прижиться. В случае каких-то отторжений в клинике «Астра-мед» проводят реимплантацию (переустановка импланта).

- Главный страх пациента, что имплантация это больно. Верно?

Ю.Л. - Закономерный страх, но нет, не больно, потому что используем максимально качественную анестезию, максимально безопасную, которая есть на данный момент. Пациент во время операции не чувствует ничего, после операции назначаются обезболивающие препараты, порой даже ими он и не пользуется. Боли бояться точно не надо.

- Какая идет подготовка перед имплантацией? Для чего нужно делать 3D снимок?

Ю.Л. - Чтобы провести операцию качественно, врач должен увидеть достаточно ли костной ткани у пациента, в каком направлении ставить имплант, какого размера и длины он должен быть, понять, какая система имплантации подходит именно ему. Поэтому, безусловно, сначала надо сделать снимок и убедиться, что нет противопоказаний. После этого сдать общий анализ крови, посмотреть, что нет воспаления в организме, и оценить уровень глюкозы в крови, если она высокая, то отправим на консультацию к эндокринологу. Важно еще сделать профгигиену полости рта.

Наши хирурги практикуют одноэтапный протокол, когда сразу удаляем больной зуб и устанавливаем имплантат, это очень удобно и для врача, и для пациента. Процесс заживления проходит быстро, и пациенту буквально через 3 месяца можно ставить коронку, и этот зуб уже не отличить от настоящего.

- Сколько одномоментно можно поставить имплантатов? Бывают случаи, когда из-за пародонтоза нет большинства зубов…

Е.Б. – На этапе подготовки к имплантации стоматолог проводит обследование пациента. На основании данных клинического осмотра, результатов томографии принимается окончательное решение о необходимости предварительного наращивания кости путем костной пластики. Количество имплантатов, которые можно установить одномоментно, зависит в первую очередь от местных условий: типа, высоты, ширины костной ткани, расстояния от места предполагаемой установки имплантата к верхнечелюстной пазух. Что важно: даже при установке одного имплантата может понадобиться несколько визитов к врачу: консультация, компьютерная томография, при необходимости – костная пластика, операция, протезирование.

При полной потере зубов врачи рекомендуют технику All-on-4. Разработчиком данной методики является компания «Nobel Biocare». Имплантация «все на четырех» позволяет установить на беззубую челюсть конструкцию, полностью восстанавливающую зубной ряд с опорой всего на 4 имплантатах. При этом 2 имплантата фиксируют вертикально в переднем (фронтальном) отделе, 2 – в боковых под углом 45 градусов к осям зубов. Такое расположение имплантатов позволяет достичь хорошей первичной стабилизации и избежать костной пластики. Этап протезирования может проводиться сразу после вмешательства. Пациент после операции уходит с красивыми, белыми, ровными зубами. Стоимость операции по методу «все на четырех» от 350 тыс .рублей.

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