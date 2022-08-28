Пермские театры открыли сезон единственной в России постановкой «Франкенштейна»

"Франкенштейн" Фото: Вадим Балакин.

Театральный сезон в Перми открыл театр «У Моста». Первым спектаклем 35-го юбилейного сезона стал триллер «Франкенштейн» (12+). По словам художественного руководителя театра Сергея Федотова, это единственная в России театральная постановка по знаменитому роману Мэри Шелли.

- Существует несколько киноверсий «Франкенштейна», - отметил режиссер, - но в театрах кроме нас его никто не ставил.

Сценическая версия романа про жуткого монстра в театре «У Моста» отличается практически кинематографической реальностью. Начало спектакля переносит зрителей в Северный Ледовитый океан, где сражается с бурей парусный корабль. Но природа – не единственное, что угрожает морякам: откуда-то из-за торосов раздается страшный рев…

Сюжет широко известен - доктор Виктор Франкенштейн, пытаясь победить смерть, создает монстра из частей тел умерших людей. Он оживляет чудовище, но, ужаснувшись своему творению, бросает его на произвол судьбы. Монстр пытается найти в этом огромном мире хоть кого-то, кто бы полюбил его, но все страшатся его и гонят прочь. И тогда он начинает мстить своему создателю, убивая всех, кто ему дорог.

«Мы в ответе за тех, кого приручили», - писал Сент-Экзюпери. Смысл же «Франкенштейна» - в ответственности за тех, кого мы создали, или в более глобальном смысле – в ответственности за содеянное.

Пермский театр оперы и балета свой сезон открыл 26 августа концертом симфонической музыки. Оркестр под управлением дирижера Ивана Худякова-Веденяпина исполнил сочинения Петра Чайковского и Антонина Дворжака. А 30 и 31 августа состоятся показы оперы «Евгений Онегин», премьера которой состоялась этой весной.

7 сентября театр «Балет Евгения Панфилова» откроет 36-й сезон одноактным балетом «Прометей», премьера которого состоялась в конце минувшего сезона. Спектакль состоится пока в здании частной филармонии «Триумф», но уже в этом году театр вернется во Дворец молодежи. Его реконструкция должна завершиться осенью.

15 сентября ТЮЗ открывает сезон премьерой «Эдит Пиаф. Больше, чем любовь» (16+), приуроченной к юбилею ведущей артистки театра Татьяны Гладневой. Спектакль - сценическая фантазия об одном из эпизодов жизни певицы, история ее любви к легионеру, разворачивающаяся в прошлом, настоящем и будущем.

17 сентября состоится открытие сезона в Пермском театре кукол. Здесь пройдут сразу два спектакля – утром полюбившаяся зрителям сказка-шутка «Теремок» (0+), а вечером – «Лелишна из третьего подъезда» (6+).

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