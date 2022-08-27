Ровно 13 лет назад, 27 августа 2009 года, пермский «Амкар» громко хлопнул дверью в Лиге Европы, обыграв на своем поле лондонский «Фулхэм».

«Амкар» провёл один из лучших своих поединков в клубной истории и единственный домашний матч в рамках Лиги Европы. На том матче стадион «Звезда» не смог вместить всех желающих. Трибуны собрали рекордные 20 тысяч болельщиков.

Матч проходил в рамках раунда плей-офф Лиги Европы сезона 2009-2010 годов. В итоге, «Фулхэм» сумел пробиться в финал туринра.

В первом матче в Лондоне «Амкар» уступил со счетом 1:3. Единственный гол забил Виталий Гришин. В ответном матче пермяков устраивала победа – 2:0. Но фортуна оказалась более благосклонна к представителям Туманного Альбиона. «Амкар» победил – 1:0, хотя на последних минутах того поединка пермяки могли забить тот самый «золотой» второй гол.

Единственный гол в ворота «Фулхэма» на стадионе «Звезда» забил Мартин Кушев.

В тот вечер в составе «красно-черных» на поле вышли такие игроки, как Нарубин, Черенчиков, Гаал, Гришин, Пеев, Дринчич, Новакович, Жиляев…

Видео победного гола предоставил ФК «Амкар Пермь».

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