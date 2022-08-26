Власти Пермского края планируют вернуть масочный режим

Минздрав Прикамья фиксирует еженедельный рост количества заболевших ковидом. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня, 26 августа, после длительного перерыва состоялось заседание оперштаба, на котором обсуждали вопросы по оперативному и взвешенному принятию мер по сдерживанию заболеваемости коронавирусом. А тревожиться есть из-за чего: минздрав Прикамья фиксирует еженедельный рост количества заболевших ковидом.

- Сегодня можно говорить о восьмикратном увеличении показателя, по сравнению с данными июля, - подчеркнула министр краевого минздрава Анастасия Крутень.

И. о. руководителя Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Дмитрий Шляпников доложил, что в последние две недели ситуация с распространением COVID-19 усложняется – среди территорий Российской Федерации по уровню заболеваемости коронавирусом Пермский край занимает 12 место. За прошедшие 7 дней выявлено 3757 (рост 45,6% к предыдущему периоду) случаев, тогда как на прошлой неделе их было 2580, а в позапрошлую – 1544. При этом отмечается резкий рост заболеваемости ковидом среди жителей старшего возраста - 65 и старше: их количество увеличилось почти в два раза. При этом 90% заболевших переносят болезнь бессимптомно или в легкой форме, выздоравливая дома, остальные 10% требуют круглосуточного наблюдения в условиях стационара.

Именно для этой категории в последнее время постепенно наращивается количество койкомест: сегодня их 726. Напомним, год назад в ковидных стационарах было предусмотрено более 4,3 тысяч мест, объяснение тому - буйствующий опасный штамм Дельта. Омикрон переносится легче, но также опасен для пожилых и тех, у кого есть хронические болезни.

- На прошлой неделе на заседании правительства мы уже обсуждали, что коллективный иммунитет в регионе очень низкий – необходимо усиливать вакцинацию, - подчеркнул Дмитрий Махонин. - Пермяки возвращаются из отпусков и каникул, во время которых неизбежно контактировали с большим количеством людей, что, по мнению специалистов, повышает риск заражения ковидом. Это подтверждает и статистика Роспотребнадзора. Кроме того, региональный Минздрав и Роспотребнадзор по Пермскому краю уже напоминали, что осенью нас ожидает сезонный рост инфекционной заболеваемости, в том числе гриппом.

По итогам обсуждения оперштабом принят ряд решений:

- измерять температуру тела у посетителей поликлиник и больниц, рекомендовать дезинфекцию рук на входе;

- весь персонал медучреждений будет носить на рабочем месте маски в обязательном порядке;

- увеличить число операторов на горячей телефонной линии с номером 122;

- усилить вакцинацию против ковид-19, гриппа и пневмококковой инфекции;

- проработать вопрос о возобновлении работы мобильных пунктов вакцинации;

- рекомендовать обязательное ношение масок гражданами при посещении медорганизаций и социальных учреждений с круглосуточным пребыванием, а также в общественных местах: транспорте, магазинах, вокзалах и т.п.;

- рекомендовать предприятиям и организациям принять меры по противодействию ковид-19, а также усилить работу по вакцинации;

- проверить наличие и исправность устройств для измерения температуры, а также средств дезинфекции в поликлиниках, больницах и учреждениях образования.

- Профильным ведомствам необходимо провести аналогичную работу в государственных и других учреждениях с массовым пребыванием людей;

- подготовить предложения об адресной работе с жителями групп риска по вопросу их вакцинации.