В ходе мутаций вирус приобрел свойство обходить тот иммунитет, который мы создали. В итоге к нам идет новая волна. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае зафиксирован резкий скачок по заболеваемости COVID-19. Еще накануне болезнь выявили у 515 жителей Прикамья, а 25 августа диагноз был подтвержден у 1058 пермяков. Рост – 100%!

Ежедневно в регионе проводится 3,7 тысяч исследований в день. В поликлиниках вводят масочный режим, у пациентов проверяют температуру на входе, больницы готовятся к увеличению коечного фонда для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

Насколько серьезной будет очередная волна COVID-19? Стоит ли сейчас вакцинироваться? И кто в группе риска? Об этом рассказала «КП» заведующая кафедрой эпидемиологии Пермского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор Ирина Фельдблюм.

- Подъема заболеваемости к осени мы ждем всегда: к сентябрю люди возвращаются из отпусков, дети идут в школы и садики, начинается перемешивание коллективов, поэтому активность вируса резко возрастает, - объясняет Ирина Викторовна. – Растет и заболеваемость COVID-19, ведь эта болезнь тоже относится в группе острых респираторных вирусных инфекций. Однако из-за мутаций коронавирус пришел к нам чуть ранее ожидаемого срока.

Причин этому несколько: вирусу сейчас непросто. Популяция людей создала большую иммунную прослойку, которая не дает ему нормально существовать. В результате вирус меняется в сторону контагиозности (большей заразности, - Ред). Сейчас сформировалось два варианта - это BA.4 и BA.5. Это тот же самый «омикрон», только претерпевший изменения и ставший более заразным.

К сожалению, ситуация стала развиваться по сценарию, выгодному вирусу SARS-CoV-2: он остался, и мы сейчас должны научиться жить с ним. Мы с вирусом притираемся друг к другу, и он каждый раз будет придумывать что-то новое.

Особенность предстоящей волны COVID-19 в том, что вирус не увеличивает свой патогенный потенциал и не стал проявлять свои более агрессивные свойства. Он не вызывает тяжелые клинические формы болезни и летальные исходы. Главное ему - пробить тот иммунитет, который мы создали за время пандемии.

- Однако взаимодействие вируса с человеком идет индивидуально, - объясняет эпидемиолог. - Все зависит от того, кто окажется сильнее. Среди нас есть люди ослабленные, люди в возрасте 60 +, часто болеющие дети, у которых слабый иммунитет. Такие группы могут давать и тяжелые клинические формы болезни.

Многих сейчас волнует вопрос, защитит ли отечественная вакцина «Спутник V» от новых мутаций вируса?

- К сожалению, в ходе мутаций вирус приобрел свойство обходить тот иммунитет, который мы создали, и эффективность вакцинации упала процентов на 10-15. И подобное мы наблюдали каждый раз с приходом нового варианта на протяжении всей пандемии. Поэтому эффективность иммунизации уменьшится, но вакцина все равно продолжает защищать. Последние исследования говорят, что эффективность «Спутника V» сейчас остается самой высокой.

Другое дело, стоит ли бежать в прививочный кабинет сейчас и вакцинироваться только потому, что волна начинает резко нарастать? Существует ли больший риск поймать вирус в поликлинике вместо того, чтобы защитить себя вакциной?

- Мы знаем, что защитный иммунитет формируется только через две недели после двухкомпонентной вакцинации, - объясняет Ирина Викторовна. – Поэтому защищаться от пришедшей волны сейчас уже поздно. Но тем, кто еще не прививался – а такие люди у нас есть - вакцинироваться нужно, причем, сделать это лучше, когда заболеваемость пойдет на спад, чтобы защитить себя от следующей волны. А те, кто уже переболел, через полгода может защитить себя бустерной прививкой – вакциной «Спутник Лайт» или первым компонентом «Спутника V». Также лучше сделать бустерную прививку людям из группы риска: пациентам с хроническими заболеваниями, ожирением, сахарным диабетом и лицам 65+.

Эпидемиолог уверена, что в будущем мы перейдем на однократную вакцинацию от ковида, точно также, как ежегодно вакцинируемся от гриппа. Будет работать система прогнозирования вариантов вируса, которые придут к нам в предстоящем сезоне, и под этот вариант будет производиться вакцина.

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