Трюки на высоте семи метров, артист цирка Du Soleil и шоу на ретро-авто: в Перми в выходные пройдет фестиваль уличных театров «Флюгер»

Фото: театр «Высокие братья»

13 и 14 августа в Перми вновь пройдет фестиваль уличных театров «Флюгер» (0+). Оба выходных дня, с 14 до 23 часов, эспланаду будут заполнять ходулисты, ростовые куклы, актеры самых разных жанров.

Театр «Высокие братья» откроет фестиваль программой «Дурацкий цЫрк». Также артисты покажут смешное шоу «Не пришла», для которого они специально привезут из Москвы ретро-авто в стиле 60-ых. Показы шоу состоятся 13 августа в 21.05 и 14 августа в 21.40.

Воздушные гимнасты московского театра «Bastrigin Brothers» будут показывать уникальные трюки на высоте семи метров, причем без всякой страховки. Опасное шоу будет проходить внутри подвесной сферы. Показы программы «Между небом и землей» пройдут 13 августа в 15.50, 18.50 и 22.35, 14 августа в 16.10, 19.35 и 22.35.

Создатель авторского Театра клоунады и пантомимы, артист цирка Du Soleil Андрей Кислицин из Петербурга 13 августа в 19.00 и 14 августа в 19.45 покажет новую программу «Петрушка-Андрюшка».

Также пермский театр «Туки-Луки» представит интерактивный уличный спектакль «Люди и птицы», театр «Карабаска» позовет в «Путешествие с Луной». Состоятся выступления уличного театра «Чудо» из Астрахани, питерской шоу-группы «Аура», уличного театра «Аспектр» из Санкт-Петербурга.

Вход на все мероприятия бесплатный.

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