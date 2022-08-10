«Смешарики», «По щучьему велению» и другие семейные фильмы, которые снимали в Пермском крае в последние годы

фильм «Многотрудная жизнь Ивана Семенова» выйдет на экраны в сентябре Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Многотрудная жизнь Ивана Семенова»

В сентябре на экраны страны выйдет художественный фильм «Многотрудная жизнь Ивана Семенова» (6+). Картину режиссер Антон Богданов снимал по повести Льва Давыдычева «Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь Ивана Семенова, второклассника и второгодника». Съемки прошли в Перми прошлым летом. Кинематографисты осовременили книгу, так что Иван Семенов превратился в ребенка из состоятельной семьи, которого родители решили перевоспитать, и из элитной гимназии перевели в обычную районную школу. А еще лишили карманных денег и личного водителя. И он уже не второклассник, а пятиклассник. Но точно так же, как и в книге, Иван остается хулиганом и фантазером, от проказ которого дрожит вся школа.

А вторая часть картины, в которой Иван с друзьями путешествует по Пермскому краю, выйдет в следующем году. Ее съемки проходили в Прикамье этим летом и завершились большой массовой сценой с участием жителей города на площади у Театра-Театра.

«По щучьему велению»

Сказочный блокбастер «По щучьему велению» (0+) снимается по мотивам русской народной сказки. По задумке авторов главный герой Емеля – играет его Никита Кологривый, известный по фильму «Майор Гром», - поймав волшебную Щуку, загадывает три желания. Истратив два из них на пустяки, он отправляется в столицу, где встречает царскую дочь Анфису и решает жениться на ней. Но третье желание Емеля пока решил приберечь. Поэтому, чтобы добиться руки Анфисы, придется ему действовать без волшебной силы, самому. Но для начала Емеле нужно пройти испытания.

В Прикамье местами съемок стали Кунгурская ледяная пещера, река Усьва, Каменный город и Шумихинские скалы.

На экраны кинотеатров фильм «По щучьему велению» выйдет осенью 2023 года.

«Чук и Гек»

Съемки «Чука и Гека» шли под Губахой. Фото: Виктор Михалев

Фильм «Чук и Гек» (0+) - это добрая новогодняя история о том, как двое братьев вместе с мамой – ее играет Юлия Снигирь - отправились в таежный поселок к отцу-геологу (Владимир Вдовиченков), чтобы вместе встретить праздник. Но отца в поселке не застают, так как тот отправился в экспедицию. А телеграмму с сообщением об этом сыновья во время ссоры нечаянно выбросили в окно и не дали прочитать маме. И в итоге Чук, Гек и их мама оказываются в глубокой тайге почти в одиночестве. Их ждет масса приключений – и почти сказочных, и абсолютно реальных.

Съемки проходили в Пермском крае в феврале 2021 года. Заимку, где путешественники проводят первую ночь, и Геку кажется, что за окнами бродит медведь, построили возле Гремячинска. Встречу с волками снимали на горнолыжном комплексе «Губаха». А база геологов расположилась в долине возле Шумихинских скал в Гремячинском районе.

Увидеть фильм зрители смогут в декабре 2022 года, когда запланирован ее выход на российские киноэкраны.

Герои «Чука и Гека» Фото: kinopoisk.ru

«Капризка»

12-серийный мультфильм «Капризка» (0+) был создан одноименным пермским продюсерским центром под руководством известного российского режиссера-мультипликатора Сергея Меринова. Сюжет основан на книге пермского писателя Владимира Воробьева, он рассказывает о маленьком чумазом человечке, который учит детей хулиганить. Попадая из-за этого в неприятности, главные герои Павлик и Наташа своим примером показывают зрителям, как не нужно себя вести. Премьера анимационного фильма «Капризка» состоялась в марте этого года в онлайн-кинотеатре IVI. А 1 июня на площадках социальных кинозалов Прикамья впервые состоялись бесплатные показы «Капризки». Также идут показы мультфильма на телеканалах «МУЛЬТ» и «Карусель».

«Капризку» показывают на телеканалах «МУЛЬТ» и «Карусель».

«Смешарики»

В мультсериале для детей и взрослых «Смешарики» (0+) рассказываются истории о дружбе, приключениях обаятельных круглых героев - веселых и музыкальных, неожиданных и мечтательных, домашних и авантюрных, живущих в одной уютной ромашковой долине. В новом сезоне, начиная с 83 серии, в создании мультсериала «Смешарики» активно участвует пермский продюсерский центр «Капризка». Увидеть, как Крош с Ежиком будят вулкан, а Лосяш идет в школу, уже можно на Кинопоиске.