В Прикамье из Камы достали тело утонувшего 9-летнего мальчика

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В выходные на глазах родителей утонул 9-летний мальчик. В субботу две семьи с детьми приехали отдохнуть на берег Камы возле поселка Сейва. Вечером они устроили пикник. А в воскресенье утром решили освежиться в речке. За взрослыми потянулись и двое ребятишек. Но быстрое течение подхватило малышей. Одного из детей мужчина успел выхватить из воды, а второго нет, его унесло вниз по реке.

О трагедии сообщили в краевую службу спасения, но помощь водолаза не потребовалась. Тело утонувшего ребенка обнаружили в воде местные полицейские.

- Сейчас по факту этой трагедии проводится проверка, - сообщили в МСО СУ СКР по Пермскому краю. – Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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