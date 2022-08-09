В Перми снимается кино со звездой «Оттепели» и «Большого» в главной роли

Для Ольги танец - способ общения с миром и людьми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На манеже Пермского цирка разминаются артисты балета. Хрупкая девушка выбегает навстречу режиссеру и предлагает: «А давайте изменим это движение» - и грациозно выполняет несколько балетных па…

Что сильнее – любовь или танец

В Перми начались съемки художественного фильма «Она танцует» о балерине, вся жизнь которой посвящена танцу. В главной роли – Анастасия Волынская, известная по ролям в фильмах «Оттепель» и «Большой». В одном из них она играла театрального гримера, в другом – балерину. В работе над той ролью Анастасии помогло то, что в детстве она занималась балетом.

Анастасия Волынская известна по ролям в фильмах «Оттепель» и «Большой». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Само собой напрашивалось предположение, что и в «Она танцует» актрису пригласили благодаря ее балетному опыту. Но нет.

- Про то, что Анастасия снималась в фильме «Большой», я вспомнила гораздо позже, чем мы утвердили ее на роль, - рассказала «КП»-Пермь» режиссер фильма Оксана Дегтярева. - Она мне очень понравилась на пробах, когда пришла и села в кадр. Настя сделала всего одну пробу, нам она показалась очень убедительной. Мы поняли, что это и есть наша героиня, которую мы можем трансформировать и в 20-летнюю, и в 40-летнюю. В каждом возрасте она выглядит естественно.

Режиссер фильма Оксана Дегтярева. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сюжет картины, сценарий которой написали Григорий Каковкин и Нелли Высоцкая, - история любви главной героини, Ольги, и одновременно история современного танца.

- Для Ольги танец - не просто профессия или увлечение, это ее способ общения с миром и людьми, - раскрыли сюжет в Пермской кинокомиссии. - В разные годы - а события картины развиваются на протяжении почти двух десятилетий - в ее жизни появляется несколько мужчин, каждый из которых становится мужем, возлюбленным и партнером по танцу. Но все попытки соединить желание любить и быть любимой со страстью к танцу терпят неудачу, пока Ольга, наконец, не встречает человека, никак не связанного с миром балета, но ради которого она делает свой самый важный выбор.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Так все же, что окажется сильнее – любовь или танец? Это и узнает зритель в финале фильма.

- Основная сюжетная линия – это проблема выбора. Нужно ли его делать? Можно ли совмещать любовь и танец, может ли профессия стать жизнью? – говорит Оксана Дегтярева.

Все началось с Евгения Панфилова

В съемках фильма принимает участие «Балет Евгения Панфилова», для которого специально подготовлены несколько хореографических номеров. И это не просто массовка для создания балетного фона. Как объясняет режиссер, танцовщики «Балета Евгения Панфилова» - полноценные участники процесса. Да и на выбор места для съемок театр оказал значительное влияние.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- События фильма происходят с начала 80-х до конца 90-х годов, когда в нашей стране все очень сильно поменялось, в том числе и в танце – от академизма пришли к чему-то совершенно новому, что явилось шоком для публики, - рассказала Оксана Дегтярева. – В те времена Пермь была одни м из центров современной хореографии. К тому же я с детства была поклонницей «Балета Евгения Панфилова». Я сама из Самары, и когда театр приезжал в наш город с гастролями, всегда ходила на их спектакли.

Так что Пермь стала местом съемок не случайно.

- Мы сразу приняли решение, что снимаем в Перми, а потом искали места, подходящие под задачи нашего сценария, - рассказала оператор-постановщик Наталья Макарова.

Съемочными площадками для картины стали цирк, университет, Дворец культуры им. Солдатова, отель «Урал».

- Некоторые эпизоды мы снимем в Перми, но выдадим их за Санкт-Петербург, - улыбается Наталья Макарова. - Не натурные, а интерьерные съемки.

Также в фильме снимались танцовщики Artys Dance Compamy Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Впрочем, после завершения съемок в Перми кинематографисты передут в Санкт-Петербург и продолжат работу над картиной там. Планируется, что фильм выйдет на экраны в следующем году.