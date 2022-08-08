В Прикамье обсудили, как развивать водный потенциал края

В поселке Уральский появилась новая красивая набережная. Фото: Иван МАКЕЕВ

Чем не обделен Пермский край, так это водными ресурсами. По числу водоемов регион занимает первое место на Урале – по его территории протекает 30 тысяч больших и малых рек, имеется около 800 озер, множество прудов и два крупных водохранилища.

Пермь недаром называют портом пяти морей: крупнейший приток Волги река Кама обеспечивает водный путь к Каспийскому, Балтийскому, Азовскому, Белому и Черному морям.

Но все это водное богатство требует внимания и заботы. На днях Пермский край посетил руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов. Он принял участие в совещании в краевом правительстве, которое посвятили вопросам развития водного потенциала Прикамья, а также осмотрел два объекта инженерной защиты от наводнений – в поселке Уральский и Нытве.

В Перми состоялось совещание по развитию водного потенциала Прикамья. Фото: Иван МАКЕЕВ

Самочувствие Волги зависит от Камы

На совещании говорилось о масштабных планах, рассчитанных до 2030 года, реализация которых невозможна без участия и софинансирования со стороны федерального центра.

В частности, предполагается укрепить в общей сложности 15 километров берегов Камского и Воткинского водохранилищ, привести в нормативное состояние 475 километров судового хода бассейна реки Камы для более уверенной навигации, для чего предстоит поднять более трех десятков затонувших судов. Также предстоит возвести или реконструировать более 45 очистных сооружений населенных пунктов и предприятий, чтобы в реки попадали очищенные стоки. Требует решения проблема излива вод из затопленных шахт Кизеловского бассейна. Будут проводиться работы по зарыблению рек ценными породами рыб.

Все эти работы будут иметь значение не только для жителей Пермского края, ведь воды Камы впадают в Волгу, и от их чистоты и полноводности зависит самочувствие этой реки.

- Губернатор Пермского края выступил инициатором коллективного обращения к президенту страны по поводу более пристального внимания к этой реке. Промышленный потенциал здесь хорошо развит, что подразумевает соответствующую антропогенную нагрузку на реки. Позитивную основу проекта оздоровления Камы составят достижения промышленников и предприятий ЖКХ по внедрению НДТ. Сегодня на совещании прозвучало интересное предложение – не только очищать стоки промпредприятий, но собирать и очищать ливневые воды в населенных пунктах, и такие шаги уже предпринимаются в Пермском крае. Важно понимать: экология не уйдёт из повестки, потому что это запрос населения», - отметил Дмитрий Кириллов.

Кстати, для подготовки проектно-сметной документации по очистным сооружениям регион уже предусмотрел в бюджете более 400 млн рублей, чтобы решения были готовы как можно скорее.

- Реализация таких программ, как «Оздоровление Камы» и «Живая Кама» решит многие экологические проблемы в регионе, - подчеркнул губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. – Стоит задача углубления дна рек и очистка их от заиливания, модернизации очистных сооружений в 18 муниципалитетах на четырех крупных реках, укрепление берегов водохранилищ, что связано с безопасностью людей.

Безопасно и комфортно

Берегоукрепление не только позволяет обезопасить населенные пункты от подмывания их территорий, но и делает в них проживание более комфортным.

В поселке Уральский укрепили один километр береговой линии. Фото: Иван МАКЕЕВ

Дмитрий Кириллов побывал в поселке Уральский Нытвенского района, где в этом году закончили укладывать третью очередь бетонной отмостки набережной Камы. Общая протяженность берегоукрепления теперь превышает 1 километр, стоимость реализации проекта составила 12 миллионов рублей.

На набережной Камы устроили променадную зону с аллеей, дорожками и скамьями. Она уже стала любимым местом отдыха жителей поселка.

- Такое сооружение повышает безопасность людей, - отметил Дмитрий Кириллов. – Теперь надо следить за его содержанием.

Также Дмитрий Кириллов обсудил с представителями местной власти возможность оборудования радом с набережной удобного пляжа для детей и взрослых поселка Уральский.

В Нытве руководитель Росводресурсов осмотрел ход работ по реконструкции плотины городского пруда. Расположенный на речке Нытва, пруд служит источником питьевой воды для города. Его площадь превышает 9 квадратных километров.

В Нытве реконструируют старейший пруд. Фото: Иван МАКЕЕВ

Водоем появился еще в восемнадцатом веке для нужд медеплавильного завода, на капитальный ремонт гидротехнического сооружения потребуется 144 миллиона рублей из бюджетов разных уровне: федерального, регионального и муниципального. Сейчас на плотине длиной 650 метров начали демонтировать старые береговые откосы, которые заменят на новые. Работы планируется завершить в 2024 году.

Во время осмотра объекта руководитель федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов поручил руководству Камского бассейнового водного управления отслеживать реализацию этого проекта, в том числе, и с точки зрения бесперебойного финансирования.

НАША СПРАВКА

Что еще предстоит сделать

Какие еще гидротехнические работы запланированы в Прикамье?

По федеральному проекту «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология» идет расчистка Камского и Воткинского водохранилищ. На мероприятия Росводресурсы направили в этом году более 13 миллионов рублей. Также за счет федеральных средств в регионе разрабатывают проекты для расчистки двух прудов на реке Кунгур и русла притока в селе Орда.

В этом году в Прикамье начали реконструировать водозащитную дамбу на реке Сылва в Кунгуре, что должно защитить дома от возможного паводка.

В ноябре с этой же целью завершат работы по углублению дна реки Кишертка в селе Усть-Кишерть.

Разрабатываются проекты по дноуглублению русла реки Лопвы в селе Юрле, по расчистке рек Пальта в Краснокамске, Бисер и Мерзлая в посёлке Старый Бисер, Ординка и Сухая Орда в селе Орда, Сарабаихи в селе Култаево, Ершовки в городе Осе.

Также готовятся и другие проекты.