Фото: ЦСВ Пермского края.

Все денежные социальные выплаты осуществляются в соответствии с установленным графиком. Рассказываем, в какой день месяца ждать ту или иную социальную выплату и их индексацию в Пермском крае.

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

До 16 числа месяца:

- ежемесячная выплата многодетным малоимущим семьям

- ежемесячная компенсация на оплату коммунальных услуг многодетным малоимущим семьям

- пособие на ребенка малоимущим семьям

- единовременное пособие беременным женщинам и кормящим матерям из малоимущих семей, а также при многоплодном рождении

До 26 числа месяца:

- ежемесячная выплата в случае рождения третьего ребенка или последующих людей

- ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

- ежемесячное пособие на детей в возрасте от 3 до 7 лет нуждающимся семьям

- компенсация части родительской платы за обучение детей из многодетных малоимущих семей в государственных (муниципальных) учреждениях (организациях) – музыкальных, художественных или спортивных школах, школах искусства

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

До 18 числа месяца:

- ежегодная выплата ветеранам труда Пермского края

До 20 числа месяца:

- ежемесячная компенсация на оплату взноса на капитальный ремонт

До 26 числа месяца:

- ежемесячная компенсация на оплату жилищно-коммунальных услуг

- ежемесячная выплата ветеранам труда

- ежемесячная выплата труженикам тыла

- ежемесячная выплата пенсионерам с большим страховым стажем

- ежемесячная выплата реабилитированным лицам

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН

До 10 числа месяца:

- субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг

До 20 числа месяца

- ежемесячная выплата лицам, имеющим заслуги перед РФ, Пермским краем, Коми-Пермяцким Автономным округом, Пермской областью

- ежемесячная выплата отдельным категориям пенсионеров (военнослужащим)

- выплата гражданам, работающим в государственных и муниципальных организациях Пермского края и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

- выплата педагогическим работникам образовательных государственных и муниципальных организаций Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

- ежемесячная выплата бывшим руководителям сельскохозяйственных учреждений

Индексация социальных выплат

На заседании правительства Пермского края под председательством губернатора Дмитрия Махонина, состоявшемся 27 июля 2022 года, обсудили предварительные итоги мероприятий, направленных на сохранение социальных обязательств перед жителями региона в полном объеме.

С 1 января 2023 года при формировании бюджета было предложено проиндексировать социальные выплаты с учетом инфляционных ожиданий.

ЕСЛИ ЕСТЬ ВОПРОСЫ

По всем вопросам необходимо обращаться в Государственное казенное учреждение «Центр социальных выплат и компенсаций Пермского края».

Адрес: 614077, г. Пермь, бул. Гагарина, 10а.

Режим работы: понедельник-четверг – с 09:00 до 18:00, пятница – с 09:00 до 17:00, перерыв на обед – с 13:00 до 13:48.

Официальный сайт: https://цсв59.рф/

Электронная почта: tsentrvyplat@mail.ru

Социальные сети: https://vk.com/public185980418

Телефон сall-центра: 8-800-30-28-389.

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