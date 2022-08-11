Путешествие на север Пермского края в Соликамск и Чердынь - лучшая перезагрузка и неиссякаемое вдохновение

Фото: предоставлено Tele2.

Компания Tele2 подготовила для путешественников трех уральских регионов удобный сервис - онлайн-путеводитель по наиболее популярным туристическим направлениям.

Команда журналистов из Перми договорилась испытать, насколько полезен в путешествии такой помощник, а заодно и протестировать связь в поездке по достопримечательностям края.

В Соликамске много исторических зданий. Фото: предоставлено Tele2.

Сказано – сделано. Мы встречаемся в Перми. Открываем тревел-гид. Из девяти указанных направлений поездок в Пермском крае выбираем два северных – в Соликамск и Чердынь. Именно там в свое время шел большой трафик пушнины из Сибири в Европу и варили известную на всю страну соль-пермянку. Благодаря купцам и промышленникам прошлого мы теперь можем осмотреть здесь множество замечательных старинных храмов и особняков. А также узнать, как в старину добывали соль-матушку из земных недр.

Купол Соборной колокольни устремляется высоко в небо. Фото: предоставлено Tele2.

Онлайн-гид советует только на поездку в Соликамск выделить два дня, но мы решаем уложиться быстрее, сократив предложенный маршрут. Наша задача – не только протестировать путеводитель от Tele2, но и убедиться, что в поездке по достопримечательностям края нас будет сопровождать скоростной мобильный интернет.

На колокольню можно подняться по крутым лестницам. Фото: предоставлено Tele2.

Выезжаем рано утром. Дорога до Соликамска – современное качественное шоссе. И вот мы на Соборной площади этого старинного города. Из аудиогида узнаем: доминантой над центром города возвышается Соборная колокольня. Её красивый позолоченный купол устремляется высоко в небо. Она имеет небольшой наклон, как и знаменитая Пизанская башня. И высота у нее примерно такая же.

С колокольни можно разглядеть Соликамск с высоты птичьего полета. Фото: предоставлено Tele2.

На эту колокольню можно подняться. Сначала по узеньким каменным ступеням, потом по массивным деревянным лестницам. Оказываемся на смотровой площадке-звоннице. Из арочных проемов с высоты птичьего полета можно оглядеть панораму удивительного старинного города. Видны величественный Троицкий собор, которому более 300 лет, и Дом Воеводы – пожалуй, самое древнее сохранившееся каменное здание в Прикамье, а также другие храмы и старинные постройки, которых тут немало. Можно стоять и зачарованно любоваться новой набережной, которую в Соликамске открыли недавно, и Мостом поцелуев, популярным у влюбленных города.

Видео в режиме онлайн можно отправить знакомым - здесь прекрасно работает связь. Фото: предоставлено Tele2.

Набираю по мессенджеру знакомую и в режиме онлайн демонстрирую ей открывшиеся красоты, попутно делясь сведениями, почерпнутыми из аудиогида.

Кстати, с помощью путеводителя мы могли бы подобрать и место для ночлега, чтобы завершить предлагаемый 29 километровый маршрут по Солимкамску на следующий день.

В музее сользавода вас встретят хлебом и солью. Фото: предоставлено Tele2.

Прогулявшись по набережной, которая носит название Соляная верста, отправляемся в музей Сользавод, расположенный в городе-спутнике Усть-Боровске. Встречают нас тут караваем с четверговой солью. Для начала изготавливаем талисманы – как и зачем – приезжайте и узнаете на экскурсии.

В Музее-заповеднике истории соли нам обещают, что мы узнаем, почему про жителей Прикамья в шутку говорят: «Пермяк – соленые уши!».

В этом деревянном строении накапливался соляной раствор. Фото: предоставлено Tele2.

Воочию наблюдаем, как в старину варили соль из раствора, который добывали из-под земли. Как отстаивали его в огромных ларях из толстого бруса. Как затем выпаривали соль на огромных металлических сковородах и переносили в тяжелых мешках в соляные амбары. Соль-пермянка была мелкодисперстной, и она разъедала работникам кожу на лице, на затылке, на ушных раковинах, и та начинала шелушиться. Отсюда и шутка про соленые уши. В музее очень красивая территории, здесь хорошо и просто погулять. Есть парк деревянной скульптуры и постоянно проводятся фестивали – следите за афишей.

Рабочие на соляном заводе работали в тяжелых условиях. Фото: предоставлено Tele2.

Дальше направляемся в Чердынь: в этом маленьком городке с населением в 5 тысяч человек – удивительная атмосфера. Здесь много воздуха, колокольный звон, в пекарнях местный и очень вкусный хлеб, река Колва, силуэт Полюдова камня. А ещё – целая сокровищница старинных зданий и уникальных предметов старины. Центр культуры города – краеведческий музей им. А.С. Пушкина. Экскурсию проводит директор Ирина Трофимова, которая несколько лет назад переехала из Перми в Чердынь и возглавила музей.

Советуем обязательно запланировать путешествие в Чердынь и выделите пару часов, чтобы рассмотреть экспонаты краеведческого музея. Здесь хранятся редкие иконы, например, Святого Христофора Псоглавца. В России сохранилось менее десятка изображений этого святого. Не все знают, что уникальная коллекция деревянной скульптуры «Пермские Боги» родом именно из Чердынского района. Также здесь хранятся артефакты пермского звериного стиля - большая часть которых была обнаружена на раскопках вблизи города.

Не оставьте без внимания и Музей истории веры – он расположен в бывшей Успенской церкви. Здание построено в XVIII веке. Несколько лет назад на одной из стен во время ремонта обнаружили старинную роспись с изображением «Страшного суда». Теперь удивительную находку могут увидеть все гости музея.

С высокого Троицкого холма, где в XII веке стояло укрепленное городище, а после на его месте появился деревянный кремль - главная крепость Чердыни открывается прекрасный вид на гору Полюд, реку Колву и бескрайнюю тайгу. Сейчас на самом верху холма стоит церковь Илии Пророка - она построена недавно на месте Троицкой церкви, разрушенной в середине ХХ века.

В Чердыни воссоздают средневековую крепость. Фото: предоставлено Tele2.

Рассказывать об указанных в путеводителе удивительных чердынских достопримечательностях можно долго. Но лучше все увидеть своими глазами, отправившись в увлекательную поездку, и взяв в помощники тревел-гид Tele2. Проверено – он не подведет: поможет построить маршрут и расскажет про достопримечательности. Да еще и бонусом приятным наградит - мобильный оператор Tele2 совместно с партнерами подготовили для путешественников скидки на экскурсии, мастер-классы и вкусные перекусы, которые сделают путешествие еще более приятным.

В Чердыни есть уникальная коллекция деревянной скульптуры. Фото: предоставлено Tele2.

Как родилась идея?

В компании рассказали, как появилась мысль создать удобный и полезный тревел-гид по трем уральским регионам.

- Тренд на популярность внутреннего туризма начался еще до пандемии и с тех пор только набирает обороты, - отмечает директор макрорегиона «Урал» Tele2 Светлана Галилеева. - Растет и потребление мобильного интернета у пользователей во время путешествий. Мы проанализировали эти две тенденции и создали онлайн-путеводитель по Пермскому краю, Свердловской и Челябинским областям. Его назначение - сделать поездки наших клиентов комфортнее. Команда проекта выбрала самые интересные для путешественников направления. Мы надеемся, что с нашим тревел-гидом каждый откроет для себя регион по-новому и получит еще больше впечатлений от поездки. Найти маршрут для выходного дня или отпуска на свой вкус сможет каждый. Количество пользователей портала с момента запуска превысило 17 500 человек.

А также - большое собрание предметов Пермского звериного стиля. Фото: предоставлено Tele2.

В каждой локации путеводителя отлично ловит связь Tele2.

- Путешественники все охотнее делятся впечатлениями и подробностями своих путешествий в режиме реального времени, - объяснил директор пермского филиала Tele2 Юрий Новосад. - И такая возможность для онлайн-общения сейчас в Прикамье имеется: мы уделяем внимание развитию сети не только в крупных городах, но также в малых населенных пунктах и местах отдыха. Сеть 4G Tele2 доступна для 96 процентов жителей Пермского края, а голосовая связь – для 95,58 процентов. Мы решили сделать внутренний туризм более комфортным, собрав в одном месте полезную информацию и необходимые рекомендации, которые пригодятся для знакомства с достопримечательностями края.

Семь маршрутов по Прикамью

В своем онлайн-путеводителе компания Tele2 собрала самые популярные маршруты для путешествий по Пермскому краю:

- «Чердынь-Ныроб: место, где время остановилось»;

- «Соликамск-Усолье: Соль Земли Пермской»;

- «Кунгур-Белогорье: от «Града красовитого» до наших дней»;

- «Сплав «Сердце Пармы»;

- «Уникальная Губаха»;

- «Сплав по Койве»;

- «Круиз до Хохловки: по следам деревянного зодчества»;

- «Каменный город и Усьвенские столбы»;

- «Голубые озера Александровска».

Отправиться в путешествие с путеводителем Tele2 можно и в другие регионы Урала – в нем подробно описаны маршруты по Свердловской и Челябинской областям.

Языком цифр

Специалисты Data scientists Tele2 проанализировали туристический поток в Пермский край из других регионов.

- Больше всего путешественников приезжает из Свердловской и Челябинской областей, Республики Башкортостан и Москвы;

- женщин среди туристов в два раза больше чем мужчин;

- средняя длительность поездки составляет 8 дней;

- во время поездок у пользователей растет потребление мобильного интернета;

- на начало августа онлайн-ресурс посетили более 13 000 человек.