К суперсервису «Поступление в вуз онлайн» подключено уже более 970 вузов России

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Поступление в вуз с каждым годом становится все меньшим испытанием для нервов абитуриентов и их родителей. Конечно, без хороших знаний в вуз не поступить, но вот технических проблем становится все меньше. Все это благодаря внедрению цифровых технологий, в том числе суперсервиса «Поступление в вуз онлайн».

В 2022 году в системе этого суперсервиса появились новые возможности, которые упростили онлайн-подачу документов и поступления в вуз. Так, теперь в онлайн-режиме абитуриенты могут подписывать договор на платное обучение. Для этого достаточно подать заявление через суперсервис на портале «Госуслуги». Чтобы подписать договор, абитуриент подает заявление на платную форму обучения, выбирает тип договора, указывает способ оплаты и приводит другие необходимые сведения. Вуз сформируеткомплект документов, подпишет со своей стороны и направит поступающему в личный кабинет в автоматическом режиме. Пользователю нужно будет только подписать договор с вузом через приложение «Госключ».

Еще одна новинка этого года – возможность в личном кабинете на «Госуслугах» отслеживать изменения по своему заявлению, поданному в вуз почтой или лично, – достаточно выразить согласие на передачу данных и предоставить в вузе СНИЛС.Также для поступающих теперь работает круглосуточный Единый контактный центр поддержки. На номер колл-центра 8-800-100-20-17 поступило уже 35 тысяч обращений по вопросам приемной кампании.

Второй год зачисление в вузы проводится по принципу «одной волны», что позволило многим талантливым абитуриентам остановить выбор на региональных вузах.

- В рамках работы с регионами страны информация о возможностях подключения региональных вузов к суперсервису «Поступление в вуз онлайн» будет передана на места в самое ближайшее время, - сообщил координатор федерального проекта «ЕР» «Цифровая Россия», один из основателей Цифровой долины Прикамья Антон Немкин. - Также стоит обдумать возможность подключения к площадке специализированных колледжей, средних профессиональных образовательных структур различного формата и даже специализированных обучающих курсов.

По мнению парламентария, сегодня самое главное - дать молодым гражданам нашей страны возможность получить прикладное профильное образование.

- В этом большую роль играют довузовские образовательные структуры, - считает Антон Немкин. - Если суперсервис «Поступление в вуз онлайн» сможет обеспечить возможность онлайн-поступления и в такие структуры тоже, он будет приносить огромную пользу будущим выпускникам и абитуриентам в течение всего года, а не только во время поступления в вузы.

Один из абитуриентов 2022 года Игорь Зуенко высоко оценил возможности суперсервиса «Поступление в вуз онлайн». Несмотря на то, что родители предлагали ему подавать документы традиционным способом – придя в вуз, он предпочел онлайн-формат.

- Во-первых, это удобно – я не трачу время на очереди в приемных комиссиях, не использую лишнюю бумагу. Если в поданном заявлении находят ошибки, я исправляю их в электронном виде, - заметил Игорь Зуенко. – Кроме того, я могу в любое время проверить статус моих заявлений.

Напомним, что в рамках кампании по популяризации российского программного обеспечения Совета по развитию цифровой экономикипри Совете Федерации для отслеживания ситуации с ИТ-кадрами на рынке предлагается создать публичную цифровую платформу карьерной навигации в ИТ-сфере, которая позволит отслеживать потребности регионов России в ИТ-специалистах. В том числе предлагается создать государственный цифровой ресурс для организации практики обучающихся, чтобы помочь быстро подбирать места стажировки и обмениваться документами с работодателем в электронном виде.

Все инициативы направлены на борьбу с острым дефицитом кадров в ИТ-отрасли России. Еще в феврале 2021 года руководители Минцифры России заявили о дефиците одного миллиона ИТ-специалистов высокого уровня, и эта же цифра прозвучала на заседании Совета по развитию цифровой экономики в конце апреля 2022 года.

НАША СПРАВКА

Суперсервис «Поступление в вуз онлайн», в котором участвует уже более 970 вузов страны, заработал в 2021 году. А в 2022 году, по данным Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, количество абитуриентов, подающих документы в вузы в онлайн-режиме, выросло почти в 10 раз по сравнению с прошлым годом. Суперсервисом «Поступление в вуз онлайн» воспользовались 336 тысяч будущих студентов,- они подали 3,4 миллиона заявлений по различным направлениям обучения. Итоговые результаты поступления в российские вузы будут опубликованы не позднее 9 августа.