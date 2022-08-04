Куда пермякам слетать в бархатный сезон

Пора в отпуск? Собирайте чемоданы и покупайте билеты Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С начала августа из Перми можно экономно летать в восемь городов России. Появились новые субсидируемые рейсы, организованные авиакомпаниями «Северный ветер» и «Икар». Билеты на них для пассажиров стали дешевле благодаря бюджетным вливаниям.

Куда же могут пермяки отправиться в преддверии бархатного сезона.

По вторникам и пятницам самолеты отправляются в арбузную столицу России - Астрахань. Конечно, домой в качестве сувенира зелено-полосатую ягоду не привезешь - все-таки существуют ограничения по весу багажа. Но вот от души наесться настоящими астраханскими арбузами и волжской вяленой рыбкой во время отпуска можно. Время в пути от Перми до Астрахани - 2 часа 30 минут. Стоимость билетов на одного человека в одну сторону - от 2500 рублей.

Барнаул называют воротами Алтая. Туда можно отправиться, чтобы побывать в горах или отдохнуть в знаменитом санатории «Белокуриха». Рейсы летают по четвергам и воскресеньям, время в полете - 2 часа 50 минут. Стоимость билетов в одну сторону - от 2000 рублей.

А воротами Кавказа может стать для пермяков Владикавказ. Полеты по средам и воскресеньям, время в пути - 3 часа 20 минут, цена билетов - от 4200 рублей.

Хотите побывать на Мамаевом кургане и полюбоваться на Родину-мать - вас ждет Волгоград. Рейсы по понедельникам и пятницам, время в пути - 2 часа 20 минут, цена билетов - от 3000 рублей.

Самый западноевропейский город России с кафедральным собором, где похоронен Иммануил Кант, это, разумеется, Калининград. Самолеты из Перми летают туда по вторникам, четвергам и субботам, время в пути - 3 часа 50 минут. Стоимость билетов в одном направлении - 5500 рублей.

Нижний Новгород может похвастаться собственным Кремлем, откуда более 400 лет назад вышли на войну с поляками полки народного ополчения Минина и Пожарского. Полеты из Перми по средам и воскресеньям, время в пути -1 час 35 минут. Стоимость билетов в одном направлении - 2200 рублей.

Омск - город, где находилась ставка «Верховного правителя России» - адмирала Колчака. Запланированы полеты по вторникам и пятницам. Но в расписании пермского аэропорта эти рейсы не значатся.

И в суровый Челябинск можно улететь в понедельник или субботу, время в пути - 1 час 05 минут.

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