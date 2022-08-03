В Прикамье Каменный город, который закрывали из-за медведицы с медвежатами, вновь открыли для посещения

Фото: Борис МЕРКУШЕВ

Как мы уже писали, в Пермском крае туристов временно попросили не посещать Каменный город – ландшафтный заповедник под Губахой, где посетители прогуливаются по нерукотворным улицам, созданным скалами-останцами из песчаника.

Как объяснили в Дирекции ООПТ Пермского края, связано это было с тем, что в 50 метрах от ведущий к Каменному городу тропы инспектор заповедника обнаружил примятую в нескольких местах траву на поляне. Он предположил, что здесь могла устроить лежку медведица с медвежатами.

Вспомнив про то, что в конце июня этого года в соседнем Горнозаводском районе от лап медведицы погиб грибник, который неосторожно приблизился к медвежатам, в дирекции решили подстраховаться. Они попросили охотников обследовать это место.

На место выехал охотничий инспектор Губахинского района Сергей Бармин.

- Стало сразу ясно, что на поляне побывала не медведица с медвежатами, а лось или лосиха, - рассказал он. – Вместо следов медвежьих лап остались отпечатки лосиных копыт. Покидая место отдыха, сохатый не проложил в траве тропу, как это сделал бы медведь, а ступал осторожно. Никаких признаков появления здесь медведей не обнаружилось.

Так что туристы могут снова отправляться на прогулку по Каменному городу – было бы обидно, если бы они лишились такой возможности: погода благоприятствует путешествиям по живописному краю.

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