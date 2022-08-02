Напавшему на пермских ОМОНовцев в Чечне дали пожизненный срок

Фото: Пресс-служба Следственного комитета РФ

Напавшему на пермских ОМОНовцев в Чечне Максиму Понарьину дали пожизненный срок. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

Он признан виновным в преступлении по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих).

Напомним историю 22-летней давности. 29 марта 2000 года Понарьин в составе вооруженной банды Басаева и Хаттаба в горно-лесистой местности к югу от села Джани-Ведено Веденского района Чеченской Республики напал на сотрудников сводного отряда ОМОН ГУВД Пермской области и военнослужащих комендатуры Веденского района Чеченской Республики. В результате нападения погибли 26 сотрудников милиции и 6 военнослужащих. Пострадали 6 милиционеров и один военнослужащий.

Еще 9 сотрудников милиции и один военнослужащий попали в плен, где были убиты с особой жестокостью.

«С учетом ранее вынесенного приговора Понарьину назначено окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», - заключили в СК.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65