В Прикамье медведица с медвежатами заняла апартаменты в Каменном городе

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Тысячи туристов из Прикамья и других регионов страны приезжают посмотреть на чудо природы и прогуляться по улицам Каменного города, который еще называют Чертовым городищем. Этот природный заповедник расположен недалеко от Губахи в горнозаводском районе Пермского края.

Широкие и длинные трещины между выветренными скалами-останцами двадцатиметровой высоты, действительно, напоминают улицы таинственного города. Многим из них туристы даже дали названия.

Похоже, несмотря на хорошую летнюю погоду, прогулки по нерукотворному городу придется на время прекратить.

- Сегодня, 2 августа, инспектор заповедника обнаружил на поляне, буквально в 50 метрах от тропы, ведущий в Каменный город, следы, похожие на лежку медведицы с медвежатами, - рассказал сотрудники Дирекции ООПТ Пермского края Сергей Колпаков. - На полянке в одном месте была сильно примята трава, видимо, там лежала медведица. А рядом виднелись лежки поменьше. Мы вспомнили, что этим летом в соседнем Горнозаводском районе от лап разъяренной медведицы погиб грибник, и сразу же проинформировали о сигнале нашего инспектора краевое Минприроды.

В дирекции попросили туристов временно воздержаться от посещения ландшафтного заповедника - по крайней мере, до тех пор, пока окрестности не обследуют охотинспекторы.

- Мы договорились с охотниками из Губахинского округа, что они обойдут с собаками близлежащую территорию, чтобы выяснить, действительно ли сюда повадилось медвежье семейство, - говорит Сергей Колпаков.

Что же могло привлечь бурого зверя с детенышами в довольно-таки людном месте? Как себя вести, если все же с ним доведется повстречаться?

- Животных привлекает оставленная людьми пища, поэтому остатки завтрака на траве туристам лучше после себя сжигать или закапывать, но поглубже, сантиметров на 20-30, поскольку медведи обладают прекрасным обонянием, - говорит охотничий инспектор Губахинского округа Сергей Бармин. - Встреча с медведицей с медвежатами не сулит ничего хорошего, предугадать поведение зверя в такую пору невозможно. В июне этого года под Горнозаводском грибник случайно оказался между взрослым животным и детенышами, и разъяренный зверь сразу набросился на человека, шансов спастись у него не было. Так что лучше пока в Каменный город не ездить, пока не прояснится ситуация.

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