Фото: Правительство Пермского края.

Краевой образовательный проект «Открытый университет» в 2022-2023 году начнет свой второй год работы. Его инициировал в 2021 году губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. В рамках проекта крупнейшие вузы региона представляют курсы, обеспечивающие базовую подготовку для школьников 10-11-х классов по математике, физике, химии, информатике, биологии, географии, обществознанию, истории и английскому языку.

Новые возможности и перспективы

В прошлом году в очном проекта приняли участие около 1,9 тысяч школьников Прикамья. Еще десятки тысяч старшеклассников прослушали дистанционные и профориентационные курсы, посетили открытые мастер-классы и лекции. Дистанционный формат позволяет участвовать в межвузовском проекте ребятам со всей страны. В прошлом учебном году слушателями «Открытого университета» стали школьники из Москвы, Республик Коми, Крым, Татарстана и Удмуртии, Кировской, Свердловской и Тюменской областей, а также из Ханты-Мансийского автономного округа.

Ранее глава региона и инициатор проекта «Открытый университет» Дмитрий Махонин отмечал о необходимости его всестороннего развития.

«Ранее в регионе таких инициатив не было: наш проект направлен на повышение привлекательности пермских учебных заведений для ребят как из Пермского края, так и из других регионов страны. Благодаря «Открытому университету» старшеклассники увидят новые возможности обучения в пермских вузах, а также перспективы, которые открываются им для самореализации в регионе. Понимаем, средний балл по ЕГЭ в Прикамье выше среднероссийского, и наши выпускники могут претендовать на учебу в любом вузе страны. Поэтому нам надо привлекать их внимание к возможностям нашего региона, чтобы ребята из Прикамья оставались здесь, а выпускники из других регионов также рассматривали Пермь как перспективное место для их успешного будущего», – поясняет губернатор.

В Министерстве образования и науки Пермского края рассказали, что в 2022-2023 учебном году «Открытый университет» планирует охватить более 1,8 тыс. ребят, зачисленных на углубленное изучение, а также неограниченное количество свободных слушателей по основной программе.

В проекте подтвердили свое участие: Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ), Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ), Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет (ПГГПУ), Пермский государственный аграрно-технологический университет (ПГАТУ), Высшая школа экономики – Пермь (ВШЭ) и Пермский государственный медицинский университет (ПГМУ). Список направлений и страниц вузов доступен на сайте краевого Министерства образования и науки https://minobr.permkrai.ru/deyatelnost/otkrytyy-universitet

Высокие баллы и выбор профессии

В Министерстве образования и науки Пермского края считают, что «Открытый университет» помогает выпускникам не только «подтянуть» знания по профильным предметам и подготовиться к ЕГЭ, но и пройти профессиональные пробы и определиться с выбором будущей специальности.

Пример тому участие в «Открытом университете» выпускницы нытвенской гимназии Екатерины Ахметгалиной. Она была слушателем дистанционного формата в ВШЭ, что помогло ей получить 91 балл на ЕГЭ по английскому языку.

«О проекте я узнала в школе и сразу же заинтересовалась этим предложением, потому что поступлением в «вышку» я грезила последние два года. За этот год произошло много мероприятий. Например, мне запомнились наши зачетные работы, то, как мы слаженно работали на занятиях, и наш заключительный урок, где мы защищали свои исследования. Благодаря занятиям в группе английского языка я почувствовала себя более уверенной в предмете. Львиную долю моего успеха можно возложить на плечи Безруковой Татьяны Александровны – моего преподавателя», – рассказывает Екатерина.

В рамках «Открытого университета» его слушатели также смогут принять участие в работе профильного лагеря, тренингах по самопознанию и саморазвитию и многое другое.

«Развитие детей, а также дополнительная занятость во внеурочное время школьников является одним из приоритетных направлений национального проекта «Образование», утвержденного президентом страны Владимиром Путиным», - подчеркивают в краевом Министерстве образования и науки.

О сроках приемной кампании и критериях отбора следует уточнять на официальном сайте каждого вуза – участника проекта «Открытый университет»: ПНИПУ, ПГГПУ, ПГНИУ, ВШЭ, ПГМУ, ПГАТУ.

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