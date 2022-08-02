Слоны устроили пикник в центре Перми

Во время развлекательной программы маленькие зрители узнали много нового о самых крупных животных в мире. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Накануне Дня арбуза во дворе у пермского цирка прямо на улице прошло настоящее арбузное шоу. Тысячи пермяков с детьми пришли посмотреть, как индийские слонихи Карла и Ранни поучаствуют в забавном конкурсе – поедании арбузов на скорость.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Соревновались гигантские красавицы с артистами новой цирковой программы «Счастливый билет». Полосатое лакомство пришлось по душе великаншам, они щелкали арбузы с легкостью, как семечки. За такой скоростью в поедании никак не успевали артисты программы, им пришлось раздавать ароматные кусочки зрителям, чему те были невероятно рады. Победить слоних не удалось, они слопали два арбуза в течение минуты.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во время развлекательной программы маленькие зрители узнали много нового о самых крупных животных в мире. Так, средний вес индийского слона составляет 5 тонн, но в природе есть и крупнее - до 7 тонн. Ежедневно великан саванны выпивает от 70 до 100 литров воды.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На празднике были разыграны билеты на новое цирковое шоу, они достались самым активным пермякам. Кто-то из детей отвечал на вопросы викторины, вспоминая слонов - героев мультфильмов из книг, а кто-то ради билета даже сделал сальто.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Карла и Ранни - участницы нового циркового шоу, которое привез в Пермь Росгосцирк, - рассказала «Комсомольской правде» директор цирка Лариса Хайруллина. - Пермякам негде поглядеть на слонов, в нашем зоопарке их нет. И мы решили пригласить жителей полюбоваться на этих крупных животных, рассказать об их повадках. Они уже неделю живут на территории нашего цирка, каждый день гуляют и принимают душ - их поливают из шланга. В планах даже искупать слонов в реке.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

После арбузного шоу, пермяков пригласили посмотреть на тигров в вольерах, которые радостно плескались в бассейне.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

После длительного перерыва в Пермский цирк приехала новая программа - сказочное шоу «Счастливый билет». Сейчас ежедневно идут репетиции, и совсем скоро новую программу смогут оценить пермяки.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Тигров, бизонов, верблюдов, страусов и кенгуру зрители смогут увидеть на арене уже с 6 августа. В честь дня рождения цирка на первые два дня представления 6 и 7 августа цена на билеты будет снижена, и они будут стоить от 700-1300 рублей. В эти числа среди всех купленных билетов будут разыграны подарки.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Подробности можно посмотреть на сайте пермского цирка circus-perm.ru.