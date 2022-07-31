В Прикамье погиб 5-летний мальчик, на которого упали футбольные ворота

Эти ворота подростки уронили на ребенка. Фото: СУ СКР по Пермскому краю.

В Александровске в субботу, 30 июля, произошло смертельное ЧП: футбольные ворота упали на 5-летнего мальчика.

О трагедии сообщили в паблике ВКонтакте «УСЛЫШАНО ВАЛЕКСЕ | АЛЕКСАНДРОВСК».

Как говорят местные жители, на на детскую площадку возле дома по улице Кирова, 5, где стояли эти ворота, часто собираются дети и подростки. Вместе со старшими приходят сюда и малыши.

- В тот день я шла из магазина, и дети скакали на этих проклятых воротах, - рассказала жительница Александровска Елена. - Я им сделала замечание, что это очень опасная игра. Они просто убежали. А через час я услышала душераздирающий крик женщины – его мамы.

Тяжелая металлическая конструкция упала на маленького мальчика. Как сообщают очевидцы, он скончался до приезда врачей.

- Футбольные ворота на этой площадке старые, дети всегда там играют и очень часто лазают по этим воротам и роняют их, - сообщила подробности Елена. Ворота не закреплены и очень шаткие. Замечания дети постоянно получали от взрослых. Скорая помощь приехала минут через десять, но было уже поздно.

UPD: Следователи возбудили уголовное дело, уточнив, что погибший ребенок был 2015 года рождения.

- По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей о причинении смерти по неосторожности, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю. - Во время прогулки на детской площадке, расположенной во дворе жилого дома, на него упали металлические ворота, которые уронили гуляющие на площадке дети. От полученных травм ребёнок скончался в медицинском учреждении, куда был доставлен сразу после происшествия.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства несчастного случая. Расследование уголовного дела продолжается.

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