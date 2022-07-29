«Где взять энергию, как не в Чердынском поле»: чем в этом году запомнился фестиваль «Зов Пармы»

Татьяна Санникова. Фото: Пермский дом народного творчества

В этом году этно-ландшафтный фестиваль «Зов Пармы» посетило 12 тысяч человек. Палаточный городок раскинулся на огромном поле села Серегово. Организатор фестиваля Татьяна Санникова объяснила, чем так привлекает людей традиционная культура, что вызвало у туристов наибольший отклик и каким новым качеством могла бы открыться для пермяков Чердынская земля.

Фото: Пермский дом народного творчества

- У вас есть ощущение, что люди соскучились по open-air? Уже давно нет «Рок-лайна», фестиваля «Движение», «Белых ночей».

- Да, конечно. В этом году мы, как организаторы, почувствовали, как люди ждали фестиваль. За последние две недели наша группа «Зов Пармы» в соцсетях увеличилась на две тысячи. И в этом году не прекращались звонки: люди спрашивали, где и когда пройдет фестиваль, как доехать.

Фото Юрий Чернов

- В чем были сложности в организации?

- Представьте себе, как готовить мероприятие, если вы в третий раз начинаете договариваться с музыкантами и артистами, а фестиваль снова переносят из-за пандемии. Планируем и отменяем, планируем и отменяем, так мы прожили два года в условиях ограничений массовых мероприятий.

Над фестивалем работала большая команда. Для меня важно, что люди, которые работают здесь, - это соратники, они делают не только то, что у них прописано в должностных инструкциях. Поверьте, в должностной инструкции звукорежиссера вообще не написано, что он должен уметь пилить и колотить. Вся «Губерния» выехала на фестиваль.

Фото: Пермский дом народного творчества

- Что для вас значит хороший фестиваль?

- Когда мы делаем фестиваль, дело не в том, что пытаемся предложить широкой публике какой-то формат развлечений на выходные. Для нас успех - это не только аплодисменты, которые прозвучали, но и проекты, которые родились от того, что эти участники встретились здесь и договорились о совместном творчестве.

Вишенкой на торте оказалось выступление фольклорного ансамбля «Репей». Запомнилось оно, прежде всего, необычно выбранным местом - на живописной горке в Чердыни, среди березок. Было очень душевно.

В этом году, считаю, они удачно прозвучали на Вятском городище с видом на панораму Чердыни. Там никогда и никто не делал концертов. Нам хотелось показать живой звук, без сцены, с парой микрофонов. Но изначально идея была другая. Представьте себе: лодка, река и девушки, поющие в лодке на реке. Но выяснилось, что у Колвы быстрое течение, к воде подойти только в болотных сапогах, и звук не так отражается от воды, как хотелось бы.

Фото Юрий Чернов

- Как вы думаете, Чердынский пленэр можно использовать как-то еще? Правда, путь не близкий - 6 часов в дороге…

- Две недели назад была круглая дата - 550 лет как Чердынь вошла в состав государства российского. Это реальная многовековая история нашего региона, которую можно ощутить и увидеть и в музее, и на улице и в ландшафте. Надеюсь, что популяризации Чердыни будет сейчас чуть больше.

Я очень люблю приезжать в Чердынь зимой, слышно печное отопление, выходишь из машины: и эти горы снега, и запах печки.

- Таких мест в Пермском крае много?

- Есть, да. На Сылве в Насадке фантастическое место. Я даже не знала, что Сылва такая широкая. Мало кто знает, что это место связано с пермским поэтом Каменским. Когда тебя ведут по экскурсии и выводят на пирс. «Выключите все гаджеты, просто послушайте тишину», -сказал экскурсовод. И кто сел, кто лег и так хорошо стало. И тут тихонечко включили стихи Каменского. И вот оно, счастье, не в громкой музыке, а в органике.

Фото Юрий Чернов

- В чем главный смысл фестиваля? Рассказать о народной культуре, традициях? Это актуально сейчас?

- Смысл фестиваля - обратить внимание к самим себе. Что меня как организатора зацепило? Встретила не одну ситуацию, когда люди просто разговаривали друг с другом. Гость фестиваля подошел к мастеру, и они разговорились, оба из Лысьвы.

Видели здесь трогательный музей? Различные предметы быта деревенского. Там бесконечное количество разговоров: «Посмотри, Наташка, у бабушки был вот такой утюг …когда я был маленький». Для меня эти слова «когда я был маленький…» очень важны. Этот мостик ко мне маленькому, в деревенское детство. Мы заберем у детей гаджеты? Нет, не заберем, пусть они у них будут. Но вот эта преемственность важна, может, кто-то после этого не выбросит у себя какую-то старинушку из дома, не выбросит в печку бабкины ремки (старые вещи - Ред.), а понесет в музей, спросит: «Ребята это, может, ценное. Возьмите, мне не надо». Кто-то сохранит. Может, заглянет в свой альбом или сдует пыль со своих каких-то вещей. И вспомнит - это бабушкино колечко или платок...

Фото: Пермский дом народного творчества

- А что считали счастьем люди тех эпох?

- Люди не читали лекций, сделайте так-то или сходите сюда, и вы будете счастливы. Люди понимали, что счастливы они будут тогда, когда будут чувствовать свои корни, осознавать их. И знаете, когда мы много и пафосно говорим про национальную идею, она проявляется в этой любви к малой родине. В том, чтобы приехать и посадить картошку бабушке или вспомнить, откуда мы родом. Традиционная культура была очень консервативной, и она была очень местная - «где родился там и пригодился», сейчас это очень актуальная история. Где подзарядится энергией на жизнь, как не в Чердынском поле?