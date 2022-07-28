Рыбаки нашли в мотовилихинском пруду тело мужчины

С начала купального сезона на пруду в Мотовилихе утонули два человека. Фото: Анна Маркова

В среду днем рыбаки на пруду в Мотовилихе обнаружили в воде тело мужчины. На вид ему было около 40 лет.

- Они сообщили матросам-спасателям, что человека без признаков жизни заметили примерно в 250 метрах от моста, у истоков пруда, - рассказали в МЧС. - Погибший отдыхал не на территории пляжа, его вещи были обнаружены полицейскими за территорией официального места отдыха.

Следственный комитет проводит проверку, устанавливается личность мужчины, назначена экспертиза.

Напомним, это уже второе ЧП на пруду в этом сезоне. Две недели назад здесь утонул 11-летний мальчик. Ребенок пришел на пляж без родителей и купался в компании старшего брата и сверстников.

Со слов спасателей, мужчина утонул на другом конце пруда. Фото: Анна Маркова

После этого случая журналисты «КП» понаблюдали, как ведут себя отдыхающие и спасатели. В такую жаркую погоду людей очень много. Линия пляжа небольшая и троих спасателей вполне достаточно, чтобы наблюдать за обстановкой. Тем не менее, очередной трагедии избежать не удалось.

- На оборудованных местах отдыха у воды проходят профилактические рейды, там регулярно находят компании подростков, которые отдыхают одни, - говорят в городской администрации. - Эта работа станет гораздо эффективней, если каждый взрослый будет внимательнее относиться к детям, как к своим, так и отдыхающим по соседству, чтобы успеть вовремя позвать на помощь спасателей.

Как рассказали в ГУ МЧС по Пермскому краю, с начала года и по 28 июля в крае произошло 50 происшествий на воде, в которых, погибло 46 человек, из них 10 детей.

С начала купального сезона - 33 происшествия, погибло 35 человек, из них 9 детей. В Перми утонуло 6 человек, летом - 3 человека, из них 2 детей.

В Пермском крае утонуло 40 человек, в том числе в летний период 29 человек, из них 6 детей.

С начала купального сезона матросы – спасатели в местах отдыха у воды спасли 24 человека.

ВАЖНО!

Спасатели напоминают, что чаще всего люди гибнут в необорудованных местах для купания. Есть простые правила, которые могут спасти жизнь.

- Не купайтесь в нетрезвом виде! Алкоголь ухудшает чувство равновесия, координацию движений и самоконтроль.

- Не оставляйте детей у воды без присмотра, каждый второй ребенок тонет на расстоянии не более 20 метров от своих родителей или других взрослых. С ребенка, который находится в воде, нельзя отрывать взгляда. Даже на секунду, пока он не выйдет на берег. Утонуть можно на любой глубине, даже у самого берега, где воды по щиколотку.

- Не купайтесь там, где есть знаки «Купание запрещено!»

На Мотовилихинском пруду дежурят трое спасателей. Фото: Анна Маркова

При купании недопустимо:

1. Плавать в незнакомом месте, под мостами и у плотин.

2. Нырять с высоты, не зная глубины и рельефа дна.

3. Заплывать за буйки и ограждения.

4. Приближаться к судам, плотам и иным плавсредствам.

5. Прыгать в воду с лодок, катеров, причалов.

6. Хватать друг друга за руки и ноги во время игр на воде.

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