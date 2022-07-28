Первый дом пятого квартала в ЖК «Медовый» введен в эксплуатацию

Фото: СПК

Застройщик «СтройПанельКомплект» получил разрешение на ввод в эксплуатацию первого дома 5 квартала, расположенного по адресу ул. Артемьевская, 2 (первый корпус). В 12-16-этажном доме расположено 195 квартир, общей площадью 7185кв.м.

Это уже пятый объект, введенный СПК в эксплуатацию в текущем году – общий объем ввода жилья составляет 46000 кв.м. Согласно проектной декларации его ввод был запланирован в 4-м квартале 2022 года. Опережение графика позволит дольщикам справить новоселье раньше – отличная традиция застройщика, которая является приятным сюрпризом для будущих жителей!

Фото: СПК

Сейчас в комплексе ведется строительство двух кварталов. В обоих предусмотрено комфортное внутридворовое пространство, магазины, коммерческие помещения. Детский сад находится рядом с жилыми кварталами, также администрацией запланировано строительство школы. Таким образом, необходимая бытовая и социальная инфраструктура расположится в шаговой доступности.

Отдел продаж застройщика работает на территории комплекса, по ул. Красавинская, 8, оф. 62. Здесь вы можете получить консультацию специалистов, а также познакомиться с объектом, оценить комфорт, уют и гармонию жилого пространства.

Фото: СПК

Проектные декларации строящихся объектов размещены на сайте spk.perm.ru и наш.дом.рф. Объекты реализуются в соответствии с ФЗ-214. Застройщик: ООО «Специализированный застройщик «Медовый-5», ООО «СЗ «Медовый-6».