Мы даже детей домой загнали от греха подальше: жителей Пермского края напугали раздавшиеся вечером автоматные очереди

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Вечером, 6 июля, жители города Лысьвы Пермского края услышали звуки выстрелов.

- У нас автоматная очередь слышна на всю «Первомайку» в 21.07. Вызвали полицию, - пишет местная жительница в группе «Лысьва сегодня» в соцсети «ВКонтакте».

К записи прикреплено видео, где отчетливо слышны звуки стрельбы. Местные жители делились своими предположениями в комментариях. Одни считают, что рядом проходили учения, другие, что кто-то баловался холостыми патронами. Вспомнили даже про начавшийся сезон охоты. Многие не на шутку перепугались, что «даже детей домой загнали от греха подальше».

«Комсомолка» обратилась в ГУ МВД России по Пермскому краю, чтобы прояснить ситуацию. Сотрудники пресс-службы рассказали, что в среду вечером в отдел полиции Лысьвы поступило сообщение от местной жительницы о том, что она в районе коллективного сада слышала звуки, похожие на выстрелы. На место незамедлительно направили наряд патрульно-постовой службы. Полицейские обследовали территорию, но никого не обнаружили. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

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