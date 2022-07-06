Пермский экономист оценил 24-е место Пермского края в рейтинге регионов по содержанию автотрасс

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мы уже писали о том, что агентство РИА-Новости опубликовало рейтинг регионов по содержанию дорог. Пермский край оказался на высоком 24 месте из 85 регионов, далеко опередив, например, Свердловскую область.

Итоги рейтинга РИА-Новости оценил в эфире Радио «Комсомольская правда» (Пермь, 96,6 FM) пермский экономист-урбанист Дмитрий Клещев:

- Это очень достойное место – 24-е. Тем более, - с учетом того, что в наследство от советских времен нам достался феномен: не все знают, что мы занимаем первое место в стране по количеству дорог с твердым покрытием в населенных пунктах, в том числе, и мелких. Так сложилось из-за высокого промышленного развития региона.

Теперь эти дороги находятся в зоне ответственности муниципальных образований, у многих из которых не самые большие бюджеты. Так что это заслуга и региональной, и муниципальных властей - испытывая значительную бюджетную нагрузку, мы имеем очень хороший уровень содержания дорог.

К примеру, в Свердловской области, также традиционно промышленно развитой, показатели по плотности дорог лишь немного уступают Пермскому краю. Но регион занял гораздо более скромное место как раз из-за недостаточного содержания дорог. Можно предположить, что в этом соседнем регионе именно муниципалитеты недорабатывают по приведению автотрасс в нормативное состояние.