«Сына ждали как чуда, но вмешалась судьба -злодейка»: Врачи вынужденно ввели в искусственную кому мальчика на следующий день после его рождения

Лева любит играть со своей собакой и ребятами на детской площадке, а еще мечтает ходить в детский сад. Фото: благотворительный фонд «Берегиня».

Появления сына Левы семья, живущая в селе Кукуштан Пермского района, ждала как чуда. Однако через сутки после рождения сказка в жизни молодых родителей закончилась – у мальчика начались судороги.

Врачи ввели новорожденного младенца в состояние искусственной комы, где он провел первые две недели своей жизни. Потом еще три недели он находился в отделении патологии для новорожденных.

- Главное, чтобы он выжил! – пульсировала одна мысль в голове у родителей. И малыш выжил, сейчас ему уже семь лет.

Когда месячного Левушку выписывали из перинатального центра, все надеялись, что теперь все будет хорошо.

Но на девятом месяце жизни судороги у мальчика повторились. Врачи поставили ему страшный диагноз «эпилепсия». С тех пор малыш ни одного дня не может обходиться без противосудорожных препаратов.

Но даже прописанная эпилептологами медикаментозная терапия не справляется, и у ребенка повторяются эпилептические приступы, которые заканчиваются в отделении реанимации с последующим переводом в психоневрологическое детское отделение.

После приступов Лева долго не может прийти в себя. Он плохо ходит, тяжело идет на контакт и очень мало говорит.

- Родители нашего героя делают все возможное и невозможное, чтобы их малыш рос счастливым, - рассказали в благотворительном фонде «Берегиня», специалисты которого курируют эту семью. - Уже много лет подряд мама с Левой ездят в краевые центры реабилитации, где с ним занимаются высококвалифицированные специалисты. Дома с Левой занимается мама. Но все же мальчишка отстает в развитии: сейчас оно у него на уровне малыша трехлетнего возраста. У Левки маленький словарный запас, но он всеми силами старается, чтобы собеседник его понял.

В прошлом году Леву показали московским специалистам. Ребенку сделали МРТ головного мозга с эпилептическим протоколом в Национальном медицинском исследовательском центре акушерства, гинекологии и перинатологии имени В.И. Кулакова.

С результатами семья обратилась в Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова, а затем в Лабораторию молекулярной патологии «Геномед». И те, и другие специалисты настоятельно рекомендовали провести клиническое секвенирование генома. Этот анализ сможет определить есть ли преломление генома в генетической цепи, что поможет подобрать корректную медикаментозную терапию.

Анализ этот дорогостоящий - 100 000 рублей. И обследование для семьи, живущей в небольшом поселке, недоступно. Все, кто может помочь Левиным родителям сделать так, чтобы сын почувствовал себя обычным ребенком и общался со сверстниками, может это сделать здесь.

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