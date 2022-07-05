В Прикамье осудили виновных в преступлениях 23-летней и 18-летней давности

Фото: Пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

В Прикамье осудили двух ранее судимых местных жителей за преступления 18-летней и 23-летней давности. Подробности истории, длившейся не один десяток лет, рассказали в краевом СУ СКР.

Еще в далеком сентябре 1999 года один из осужденных, находясь возле школы № 2 города Краснокамска Пермской области, напал с ножом на местную жительницу. Он нанес ей множество ножевых ранений и украл ее деньги. От полученных травм женщина после инцидента скончалась в больнице.

Второе, еще более жестокое преступление он совершил в апреле 2004 года. Уже со своим подельником преступник изнасиловал женщину в одной из квартир Краснокамска. После того, как в квартиру пришел сожитель потерпевшей, один из соучастников решил задушить его.

Опасаясь, что женщина сообщит в милицию, виновные задушили и потерпевшую на глазах ее малолетнего ребенка. А после скрылись.

Эти краснокамские реступления долгие годы были не раскрытыми. Были опрошены десятки свидетелей, проведено 20 судебных экспертиз. Но в итоге правосудие восторжествовало.

«Суд назначил одному из виновных наказание в виде 15 лет колонии особого режима, окончательно - с учетом ранее назначенного наказания – пожизненное лишение свободы. Второму – 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», - прокомментировали в Следственном комитете.

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