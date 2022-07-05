Подробности побега опасного заключенного-головореза из колонии в Пермском крае

Иван Букков. Фото: личная страница сбежавшего ВКонтакте

В воскресенье, 3 июля, из исправительной колонии №5 в поселке Красный Берег в Соликамском районе Пермского края сбежал опасный заключенный Иван Букков. Как сообщает телеграм-канал SHOT, заключенному 32 года ( на личной странице сбежавшего ВКонтакте указано, что ему 34 года). По информации издания, Буккову удалось сбежать, когда он выполнял работы по демонтажу. Сотрудники колонии хватились пропавшего зэка только на вечерней проверке.

Иван Букков - уголовник со стажем. В подростков возрасте он сидел на «малолетке» за разбой, а когда вышел, промышлял нападением на таксистов - прикидывался пассажиром и нападал на водителей. В 2009 году его приговорили к 20 годам тюрьмы за убийство таксиста - он перерезал горло 31-летнему водителю, а когда убитому позвонила жена, Букков взял трубку и сказал: «Андрей спит и не хочет с вами разговаривать».

Источник в силовых структурах подтвердил «КП-Пермь» побег Буккова и добавил, что после оглашения приговора в 2009 году, Буккова отправили в исправительную колонию особого режима в ИК-35.

- Спустя какое-то время, у него возникли проблемы с заключенными и его перевели в исправительную колонию №5, он пробыл некоторое время и сбежал, сейчас его разыскивают, - сообщил источник «КП-Пермь»

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