Самые яркие моменты «Спектакля на закате»

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В 11-й раз на склоне горы Крестовой под Губахой состоялся фестиваль «Тайны горы Крестовой». Традиционный спектакль под открытым небом в этот раз представили артисты национального Башкирского театра оперы и балета. Они показали зрителям одноактный балет «Свет погасшей звезды» на музыку уфимского композитора Николая Попова. Основой для либретто балета стала башкирская сказка о любви «Юряк-тау» («Сердце-гора»), которую переложил на язык хореографии балетмейстер Ринат Абушахманов.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сюжет балета рассказывает о молодом батыре Ханбулате, который играл такие чудесные мелодии, что на их звук с неба спустилась звезда и обратилась в прекрасную девушку Айхылу. Но богатый и злой бай Типтегул, увидев небесную красавицу, захотел взять ее себе в жены. Ханбулат похитил Айхылу у бая, но прислужники богача схватили его. И Типтегул вырвал сердце из груди связанного Ханбулата. Айхылу отдала свое сердце возлюбленному, а сама тотчас же умерла…

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Хореография балета построена на стыке различных танцевальных стилей – от традиционного башкирского танца до неоклассики, включая модерн, афро-джаз и уличные танцы. А для музыкального сопровождения использовались записи национальных инструментов: курая, кубыза, кыл-кубыза, а также горлового пения, прошедшего компьютерную обработку.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Премьера спектакля состоялась в феврале прошлого года. А этим летом труппа театра привезла балет в Губаху, чтобы показать его на фоне эффектного заката. На склонах Крестовой горы собрались несколько тысяч человек, приехавших в Губаху не только из соседних городов, но и со всего Прикамья и даже из других регионов. Одним из зрителей «Балета на Закате» традиционно стал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В этом году организаторы фестиваля устроили беспроигрышную Зеленую лотерею, участники которой могли выиграть приятные призы от друзей и партнеров фестиваля. Например, Уральский завод противогололедных материалов специально для Зеленой лотереи выпустил эксклюзивную линию зеленого мерча: наборы из теплых пледов и спортивных бутылок для воды, чтобы было уютно смотреть спектакль под открытым небом. Все собранные средства будут направлены на деятельное поддержание чистоты на ландшафтных площадках в окрестностях Губахи.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Также компания УЗПМ вновь организовала поездку «Тайны горы Крестовой» для сотрудников завода, а также активистов и ветеранов Краснокамского и Пермского округов.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Для отдыхающих была подготовлена интерактивная программа – установленный спинер-360 фиксировал яркие моменты фестиваля и отличного настроения его гостей. Полученными роликами прикамцы щедро делились в соцсетях.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Несмотря на свою молодость, фестиваль приобрел международную известность, сразу и навсегда завоевал любовь ценителей красоты, утонченности и элегантности, - делится впечатлениями генеральный директор Уральского завода противогололедных материалов Дмитрий Пылёв.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Оперные арии от ведущих театров страны, мюзиклы, мировые рок-оперы, балет в лучах заката - уникальное явление в сочетании с суровой, неповторимой по своей красоте природой Прикамья. Данный фестиваль - это не просто визитная карточка Пермского края, это серьезный бренд, и для нас большая честь быть партнером этого прекрасного действа, приобщать к миру искусства своих сотрудников.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО