Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

2 июля на Рудянском спое горы Крестовой около Губахи в 11-й раз состоялся один из самых красивых и необычных театральных проектов «Закат на Крестовой». Он открыл фестиваль «Тайны горы Крестовой».

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Декорацией для балета стал красочный закат

Похоже, у организаторов фестиваля есть прямая связь с небесной канцелярией. Еще в мае член оргкомитета фестиваля, председатель Совета директоров «Метафракс Кемикалс» Армен Гарслян рассказал, что они решили перенести традиционный «Закат на Крестовой» с последней субботы июня на 2 июля. На эту же дату перенесли и День города Губахи.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Если прогноз не лукавит, в этот день должна быть отличная погода, - заметил тогда Армен Гарслян.

И в самом деле, хотя долговременные прогнозы - дело не слишком точное, фестивальная суббота выдалась на славу. Теплая мягкая погода, ласковый ветерок и необычайной красоты закат, создавший неповторимую декорации для спектакля под открытым небом.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Все это оценили танцовщики национального Башкирского театра оперы и балета, которые представили на склоне горы Крестовой одноактный балет «Свет погасшей звезды» на музыку уфимского композитора Николая Попова.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Этот балет стал своеобразным продолжением спектакля «О чем молчат камни», который показал Башкирский театр в 2020 году на горе Крестовой. Но тогда балет проходил под аккомпанемент ветра и ливня, а в этот раз красочный закат стал одной из эффектных составляющих спектакля.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- В прошлый раз, после завершения спектакля постановщик Башкирского театра подошел ко мне и сказал: «А пригласите нас еще раз, только чтобы не было дождя». И мы выполнили свое обещание, - наконец-то сняты пандемийные ограничения и день выдался солнечный и прекрасный, значит, Вселенная с нами, - улыбается председатель оргкомитета фестиваля Мария Коновалова.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Фестиваль в этом году вызвал высочайший интерес. Зрители очень по нему соскучились, и у нас быстро закончились билеты в партер. Но на склонах горы собрались несколько тысяч людей.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

И в самом деле, гора буквально ожила, заполнившись зрителями, приехавшими в Губаху не только из соседних городов, но со всего Прикамья и даже из других регионов.

Сказка о любви

Основой балета «Свет погасшей звезды» стала башкирская сказка о любви «Юряк-тау» («Сердце-гора»).

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Однажды могучий батыр Ханбулат смастерил дивный музыкальный инструмент из тростника и заиграл красивую мелодию. Услышав его песню, с неба к нему спустилась звезда и превратилась в прекрасную девушку Айхылу.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ханбулат и Айхылу полюбили друг друга, однако самый богатый и злой бай Типтегул, увидев небесную красавицу, захотел взять ее себе в жены. И никто не мог посметь перечить ему...», - говорится в этой сказке.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Этот сюжет переложил на язык хореографии балетмейстер Ринат Абушахманов.

- Уфимцы поставили спектакль прямо для горы Крестовой, с учетом всех особенностей ландшафта, - отметила Мария Коновалова. - Здесь использован национальный инструмент, есть этнические танцы, которые удивляют и завораживают присутствующих.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Завершился вечер ярким многоцветным фейерверком, посвященным Дню Губахи.

Но «Закатом на Крестовой» программа фестиваля «Тайны горы Крестовой» не исчерпывается. Он продлится до 8 июля. В рамках фестиваля пройдут спектакли театров из разных регионов.

Оргкомитет фестиваля «Тайны горы Крестовой» выражает благодарность партнерам проекта:

«Метафракс Групп», Филиал АКБ «ФОРА-БАНК» в г. Перми, ООО «Уральский завод противогололедных материалов», «Газпромбанк» (АО), АКБ «Абсолют Банк», ПАО СК «Росгосстрах», САО «ВСК», АО «Пермский мукомольный завод», ООО «Уралхимсинтез», ООО ИК "Финдом", АО «СЗ «Пермглавснаб», ООО «Азот Трейдинг»

Информационным партнерам: телекомпания «Ветта», газета «Коммерсант – Прикамье», деловая газета «Business Class», газета «Новый компаньон», «Аргументы и факты в Перми», информационный портал «МедиаКУБ», радио «Альфа».

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО