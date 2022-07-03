«Лёлишна из третьего подъезда» стала психотерапевтом

Фото: Анастасия Трофимова

Новый спектакль театра кукол поставлен по повести Льва Давыдычева «Лёлишна из третьего подъезда». Но его действие перенесено в наше время. Лёлишна стала психотерапевтом и пригласила друзей детства, чтобы помочь им вспомнить прошлое и понять себя настоящего.

Взрослых Лелишну, Виктора, Петьку-пару, Головешку и Сусанну играют живые артисты, а их же самих в детстве – куклы.

Но зачем персонажам потребовался психотерапевт?

- Лёлишна очень страдает от обстоятельств, в которых выросла,- считает режиссер-постановщик спектакля Дмитрий Богданов. - Я думаю, часто психотерапевтами становятся, чтобы понять себя, помочь себе. У нее есть в монологе фраза: «Я должна отпустить груз прошлого, чтобы у меня появилось настоящее и будущее».

Спектакль рассчитан на детей старше 8 лет. Но проблемы в нем поднимаются более взрослые. Дмитрий и его брат Сергей Богданов, автор инсценировки, смотрят на события, происходящие в повести, с точки зрения современных взрослых людей. Во многом этот подход кажется странным для тех, кто вырос на книгах Давыдычева.

- Мы перечитывали много раз книгу и пришли к выводу, что там совершенно нет счастливых людей, - говорит Дмитрий. - Они все несчастны: каждый по-своему и каждый в своих обстоятельствах. И мы решили дать им шанс исправить прошлое.

Один из главных героев книги – Виктор. Мальчик, имя которого переводится как «победитель», хочет соответствовать ему и преодолевает свой страх. Он дает отпор хулигану Головешке. Впрочем, режиссер считает, что Виктора стать героем просто жестоко заставил отец.

- Да, он победитель, но какой ценой ему это дается, - поясняет Дмитрий Богданов. - Когда ему говорят: «Хватит нюни распускать!» - и чуть ли не выгоняют из дома, если он не станет победителем. Мальчику тоже можно плакать. С ним настолько жестко обошлись, что он даже тигров потом не испугался.

И в итоге, по версии сценариста, Виктор в жизни становится неудачником, не любящим свою работу. И только вмешательство Лелишны помогает ему осознать, в чем причины этого.

Самой же «Лелишне» - внучке писателя Ольге Давыдычевой, специально приехавшей на премьеру, - спектакль понравился.

Ольга Давыдычева. Фото с личной страницы

- Я чудесно провела время,- рассказала она «КП-Пермь». - Книжку все читали до дыр, знают с первой до последней страницы, поэтому, конечно, можно просто зачитывать ее актерским голосом – но зачем? Я всегда за легкое хулиганство. Думаю, дед бы оценил. Он всегда был очень ироничен, любил чуть-чуть над кем-то подшутить.

У Ольги «Лелишна» - одна из любимых книг.

- Хотя ходит байка, что Лелишну списали с меня, на самом деле, «Лелишна из третьего подъезда» написана задолго до моего рождения,- говорит Ольга Давыдычева. - Это меня назвали в честь Лелишны, чтобы сделать деду приятное. Дома вспоминали такую шутку. Тогда ведь УЗИ не было, родители ожидали мальчика. И когда я родилась, мама позвонила из роддома и сказала дедушке: «Поздравляю вас с Лелишной».

Ну, а третий подъезд появился, потому что семья Давыдычевых жила как раз в третьем подъезде. В «хрущевке» на Борчанинова, напротив Универсама.

- Эту «хрущевку» деду дали как известному писателю довольно поздно, папа уже в школе учился,- рассказала Ольга. - А до этого семья жила практически в бараке на Разгуляе. Когда я маленькая была, мне это здание показывали. У нас была очень гуманитарная семья. Атмосфера была очень творческая, все друзья и знакомые – художники, артисты, писатели. Все «тети вали» и «дяди пети» моего детства были, как минимум, директорами цирка или кукольного театра.

Творческая атмосфера сказалась и на профессии самой Ольги. Сейчас «Лелишна» занимается графическим дизайном и иллюстрациями книг. В том числе она проиллюстрировала четыре книги Льва Давыдычева: «Ивана Семенова», «Лёлишну из третьего подъезда», «Эту милую Людмилу» и «Руки вверх! или Враг №1». Кстати, по книге «Руки вверх!» сейчас в Перми снимают мультфильм, а по «Ивану Семенову» - уже второй фильм.

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