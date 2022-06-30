Из Перми рейсом «Аэрофлота» отправился 140-тысячный пассажир

Лариса Новосёлова и Пётр Бусовиков. Фото: Центр развития туризма Пермского края

С начала 2022 года по маршруту Москва-Пермь-Москва авиакомпания «Аэрофлот» перевезла 140 000 человек. Юбилейный пассажир вылетел до Москвы рейсом SU1201.

Сегодня авиакомпания «Аэрофлот» выполняет шесть собственных ежедневных рейсов по маршруту Москва-Пермь-Москва - это одно из самых востребованных и популярных авианаправлений среди жителей Пермского края.

В «Аэрофлоте» считают очень важным и взаимовыгодным сотрудничество с властями Пермского края, которые оказывают авиакомпании большую поддержку в ее деятельности на территории региона. Со своей стороны, авиаперевозчик выходит на пермский рынок с новыми предложениями. Из международного аэропорта «Пермь» в летний период организован авиамаршрут до Сочи. С июля на этом направлении увеличивается частота рейсов: теперь на черноморское побережье России можно будет дополнительно летать в вечернее время три раза в неделю.

- Мы всегда очень рады всем нашим пассажирам, ценим их выбор. «Аэрофлот» - это всегда очень удобно, комфортно и безопасно. Наша компания старается не отступать от этих своих основных принципов работы, - считает Екатерина Мирошникова, директор филиала группы авиакомпаний «Аэрофлот» в Пермском крае.

Знаменательное событие в жизни авиакомпании в Прикамье произошло днем 30 июня. Юбилейным, 140-тысячным пассажиром «Аэрофлота» на воздушной линии Москва-Пермь-Москва стала пермячка Лариса Новосёлова.

Лариса Новосёлова Фото: Павел Шатров

- Я не так часто летаю на самолете - где-то раз в полгода. Для этого стараюсь выбирать компанию «Аэрофлот». Меня привлекает ее стабильность, доброжелательность сотрудников, комфортная обстановка на борту и сервис. Есть большой выбор времени вылета и прилета из Перми или Москвы: в расписании всегда можно выбрать то, что тебе удобно, - делится юбилейный пассажир.

Представители «Аэрофлота» и Центра развития туризма Пермского края вручили Ларисе Новосёловой символические подарки о памятном событии.

- Для Пермского края сегодняшнее событие является очень важным и значимым. Пассажиропоток в нашем аэропорту во многом благодаря авиакомпании «Аэрофлот» стабильно увеличивается. В министерстве туризма Пермского края надеются, что он будет развиваться такими же темпами, авиасообщение между регионами будет расти. Мы очень рады принимать туристов, гостей Прикамья. Продолжим создавать условия для их комфортного пребывания на территории края, - отмечает начальник проектного офиса Центра развития туризма Пётр Бусовиков.

В «Аэрофлоте» подчеркивают, что расписание полетов из Перми составлено таким образом, чтобы прилет в Москву для пассажиров авиакомпании был максимально удобен по времени. Особое внимание уделяется трансферным путешественникам, которым предстоит пересадка в главной воздушной гавани страны, аэропорту «Шереметьево». Это особенно актуально в сезон отпусков и летних каникул.

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