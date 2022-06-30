В Перми автобусы пойдут на Висим и в «Арсенал»

В центре Перми появятся 28 «умных» остановок Фото: Виталий КОКШАРОВ

В Перми появятся новые автобусные маршруты. Они захватят те улицы, на которых раньше не было общественного транспорта. Об этом в эфире Радио «КП» (96,9 FM) рассказал начальник департамента транспорта Перми Анатолий Путин.

От дома до остановки - не более 500 метров

- Новые маршруты пройдут по тем улицам, где не выдерживаются нормативы пешей доступности от жилых домов до остановок транспорта. Для плотной застройки норматив составляет 500 метров, для частного сектора - 800, - объяснил Анатолий Путин. - Наиболее острая проблема в этом отношении - в микрорайоне Висим. И вот, наконец, мы получили необходимые согласования и приступили к утверждению нового маршрута, который пойдет от Висима вниз по улице Восстания. До конца года этот маршрут должен заработать.

Также автобусы будут ходить по улицам Окулова, Татищева, Сапфирной, Кировоградской, Гашкова. Улица Окулова находится в центре Перми, но ближайший от нее автобусный маршрут проходит по улице Ленина, то есть на расстоянии четырех кварталов. Улица Татищева расположена в новом микрорайоне «Арсенал», в котором общественного транспорта нет вообще - жителям приходится выходить на Героев Хасана или Чернышевского. Улица Сапфирная находится в микрорайоне Ива, там ведется строительство автомобильной дороги, после завершения которого по улице пустят автобус. По Кировоградской автобусы ходят только по части улицы, сворачивая затем на улицу Маршала Рыбалко, а вдоль большей части набережной транспорт не идет. А улица Гашкова находится в центре микрорайона Вышка-2, и по ней ходит только маршрутка.

Остановка «подскажет»

В ближайшее время в Перми оборудуют 96 новых остановочных павильонов. В центре - на улицах Ленина и Сибирской - появятся 28 «умных» остановок.

- «Умные» остановки оснастят электронными табло, на которых будет отображаться время прибытия транспорта, - рассказал Анатолий Путин. - Также на остановках будут «тревожная кнопка», система видеонаблюдения и Wi-Fi. А еще на них можно будет зарядить телефон через USB. В будущем планируется оснастить остановки медиа-панелями с навигационной информацией. Если вы не знаете, как доехать от этой остановки до нужного вам места, можно на экране задать две точки, и вам построят маршрут: на какой транспорт надо садиться, где пересесть. Сделаны эти остановки будут из прочных антивандальных материалов.

Остальные 68 новых остановочных павильонов появятся в тех местах, где их нет вообще, либо они старые и изношенные, например, в Кировском и Орджоникидзевском районах.

Новая трамвайная остановка

Остановка «ЦУМ» у трамваев, идущих от Перми II в сторону Мотовилихи, находилась чуть ли не за квартал от универмага - перед перекрестком с улицей Газеты «Звезда». И чтобы пересесть на ЦУМе на другой транспорт, пассажирам приходилось идти весь этот квартал. Поэтому во время реконструкции улицы Ленина напротив ЦУМа, посередине проезжей части, устроили новую остановку. С 30 июня там останавливаются трамваи маршрутов №4, №7 и №12. Старая остановка пока не действует, но ее пообещали вновь открыть после завершения ремонта улицы.

А остановка трамваев, идущих в сторону Перми II, останется только одна - напротив ЦУМа. Старая, перед перекрестком с Компросом, будет ликвидирована из-за близости к новой посадочной площадке, сообщили в департаменте транспорта Перми.