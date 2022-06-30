От ламбады до танцев воздушных шаров: куда можно съездить пермякам 2 июля

Фото: Всероссийские соревнования по аквабайку
Суббота, 2 июля, порадует пермяков разнообразием танцев. Кадрили и ламбада, балет на склоне горы и танцы воздушных шаров в небе – развлечения на любой вкус.
Выходные на набережной
В Перми продолжается фестиваль «Выходные на набережной. Новый сезон». 2 июля пройдут Молодежные традиционные гуляния на Каме (6+). В программе - народные пляски, кадрили, песни и летние хороводы, молодежные игры в сопровождении гармошки и балалайки.
Набережная Камы, амфитеатр
2 июля в 18.00 часов
Вход свободный.
Кубок России по аквабайку
2 июля в Перми на городском пляже пройдет I этап Кубка России по аквабайку (0+). На соревнованиях встретятся более 80 спортсменов из разных уголков России, которые будут состязаться в таких дисциплинах, как кольцевые гонки, слалом, фристайл, гидрофлайтинг- полет над водой на водяных струях.
Параллельно состоятся Всероссийские соревнования по аквабайку для детей 8-14 лет.
Кроме состязаний состоятся фитнес-классы, йога, показательные выступления спортивных федераций, детская программа, конкурс «Мисс Бикини».
Одновременно на пляже будет проходить танцевальный турнир - летний кубок Евразии по Caribbean mix. Это направление включает в себя сальсу, бачату, кизомбу, меренгу, ламбаду, мамбо.
Городской пляж у коммунального моста
ул. 2-ая Камская, 26
2 июля, с 10.00 до 20.00
Вход свободный.
«Закат на Крестовой»
Фото: Башкирский театр оперы и балета
На склоне Крестовой горы в Губахе 2 июля пройдет традиционный спектакль на закате. Башкирский национальный театр оперы и балета покажет одноактный балет Николая Попова «Свет погасшей звезды» (16+) по мотивам башкирской легенды о любви «Юряк–тау» («Сердце-гора»).
«Однажды могучий батыр Ханбулат смастерил дивный музыкальный инструмент из тростника и заиграл красивую мелодию. Услышав его песню, с неба к нему спустилась звезда и превратилась в прекрасную девушку Айхылу. Ханбулат и Айхылу полюбили друг друга, однако самый богатый и злой бай Типтегул, увидев небесную красавицу, захотел взять ее себе в жены. И никто не мог посметь перечить ему...».
Начало спектакля - в 21 час, чтобы танцовщики исполняли балет на фоне заходящего солнца.
Билеты в партер перед сценой: 1000 - 2000 рублей. Купить их можно на сайте театра-студии «Доминанта» (teatrd.ru).
Места на склоне горы - бесплатно.
Как добраться?
Надо доехать до Губахи на автомобиле или автобусе - из Перми ходят регулярные рейсы. Затем идти до Рудянского споя горы Крестовой, либо по тропе от Уральского химико-технологического колледжа (пр. Октябрьский, 17) - 1,5 км, либо по грунтовой дороге от театра «Доминанта» (ул. им. Газеты «Правда», 38) - 4 км.
«Небесная ярмарка»
Закрытие фестиваля воздухоплавания «Небесная ярмарка» (0+) пройдет в Кунгуре на стадионе «Труд» с 22.30 до 0.30. Будут выступать кунгурские и пермские музыкальные группы. Состоится традиционное шоу «Танец слонов»: в небе будут «танцевать» светящиеся воздушные шары, поочередно опускаясь и подымаясь в такт музыке.
Вход на стадион - 100 рублей, дети до 7 лет - бесплатно.
Билеты на трибуны: 600 - 1000 рублей в зависимости от сектора.
Как добраться?
Доехать до Кунгура можно на личном автотранспорте, автобусе и электричке. От Пермского автовокзала (ул. Революции, 68) ходят междугородные автобусы. Время в пути 1 час 50 минут, стоимость билета - около 300 рублей.
На скоростных электропоездах «Ласточка», время в пути 1 час 32 минуты, билеты - от 209 рублей, на обычных электричках время в пути 2 часа, цена билетов 209 рублей.
В день закрытия «Небесной ярмарки» будет организована ночная электричка. Отправление из Кунгура - в 0.48, прибытие в Перми - в 2.41.