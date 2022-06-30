От ламбады до танцев воздушных шаров: куда можно съездить пермякам 2 июля

Фото: Всероссийские соревнования по аквабайку

Суббота, 2 июля, порадует пермяков разнообразием танцев. Кадрили и ламбада, балет на склоне горы и танцы воздушных шаров в небе – развлечения на любой вкус.

Выходные на набережной

В Перми продолжается фестиваль «Выходные на набережной. Новый сезон». 2 июля пройдут Молодежные традиционные гуляния на Каме (6+). В программе - народные пляски, кадрили, песни и летние хороводы, молодежные игры в сопровождении гармошки и балалайки.

Набережная Камы, амфитеатр

2 июля в 18.00 часов

Вход свободный.

Кубок России по аквабайку

2 июля в Перми на городском пляже пройдет I этап Кубка России по аквабайку (0+). На соревнованиях встретятся более 80 спортсменов из разных уголков России, которые будут состязаться в таких дисциплинах, как кольцевые гонки, слалом, фристайл, гидрофлайтинг- полет над водой на водяных струях.

Параллельно состоятся Всероссийские соревнования по аквабайку для детей 8-14 лет.

Кроме состязаний состоятся фитнес-классы, йога, показательные выступления спортивных федераций, детская программа, конкурс «Мисс Бикини».

Одновременно на пляже будет проходить танцевальный турнир - летний кубок Евразии по Caribbean mix. Это направление включает в себя сальсу, бачату, кизомбу, меренгу, ламбаду, мамбо.

Городской пляж у коммунального моста

ул. 2-ая Камская, 26

2 июля, с 10.00 до 20.00

Вход свободный.

«Закат на Крестовой»

Фото: Башкирский театр оперы и балета

На склоне Крестовой горы в Губахе 2 июля пройдет традиционный спектакль на закате. Башкирский национальный театр оперы и балета покажет одноактный балет Николая Попова «Свет погасшей звезды» (16+) по мотивам башкирской легенды о любви «Юряк–тау» («Сердце-гора»).

«Однажды могучий батыр Ханбулат смастерил дивный музыкальный инструмент из тростника и заиграл красивую мелодию. Услышав его песню, с неба к нему спустилась звезда и превратилась в прекрасную девушку Айхылу. Ханбулат и Айхылу полюбили друг друга, однако самый богатый и злой бай Типтегул, увидев небесную красавицу, захотел взять ее себе в жены. И никто не мог посметь перечить ему...».

Начало спектакля - в 21 час, чтобы танцовщики исполняли балет на фоне заходящего солнца.

Билеты в партер перед сценой: 1000 - 2000 рублей. Купить их можно на сайте театра-студии «Доминанта» (teatrd.ru).

Места на склоне горы - бесплатно.

Как добраться?

Надо доехать до Губахи на автомобиле или автобусе - из Перми ходят регулярные рейсы. Затем идти до Рудянского споя горы Крестовой, либо по тропе от Уральского химико-технологического колледжа (пр. Октябрьский, 17) - 1,5 км, либо по грунтовой дороге от театра «Доминанта» (ул. им. Газеты «Правда», 38) - 4 км.

«Небесная ярмарка»

Закрытие фестиваля воздухоплавания «Небесная ярмарка» (0+) пройдет в Кунгуре на стадионе «Труд» с 22.30 до 0.30. Будут выступать кунгурские и пермские музыкальные группы. Состоится традиционное шоу «Танец слонов»: в небе будут «танцевать» светящиеся воздушные шары, поочередно опускаясь и подымаясь в такт музыке.

Вход на стадион - 100 рублей, дети до 7 лет - бесплатно.

Билеты на трибуны: 600 - 1000 рублей в зависимости от сектора.

Как добраться?

Доехать до Кунгура можно на личном автотранспорте, автобусе и электричке. От Пермского автовокзала (ул. Революции, 68) ходят междугородные автобусы. Время в пути 1 час 50 минут, стоимость билета - около 300 рублей.

На скоростных электропоездах «Ласточка», время в пути 1 час 32 минуты, билеты - от 209 рублей, на обычных электричках время в пути 2 часа, цена билетов 209 рублей.

В день закрытия «Небесной ярмарки» будет организована ночная электричка. Отправление из Кунгура - в 0.48, прибытие в Перми - в 2.41.