На месте аварийных домов – современные кварталы

Первый этап расселения должен был закончиться в 2025 году. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ветхие деревянные дома постепенно исчезают с улиц городов Прикамья, уступая место современным комфортабельным новостройкам. По темпам расселения ветхого жилья Пермский край входит в пятерку лучших регионов России. Об этом рассказал министр строительства Пермского края Андрей Колмогоров в прямом эфире Радио «КП» (96.6 FM).

- Расселение ветхих домов ведется в два этапа. В первый этап входит жилье, которое признано аварийным до 1 января 2017 года, а во второй - которое признали аварийным позже, - объяснил Андрей Колмогоров. - На расселение домов первого этапа Пермский край получил средства из федерального бюджета. За 2019 – 2021 годы мы расселили порядка 300 тысяч квадратных метров и в новое жилье переехали более 19 тысяч человек. Аналогичная задача стоит перед нами и сейчас.

Как рассказал министр строительства, Пермский край взял на себя повышенные обязательства – первый этап расселения должен был закончиться в 2025 году, но планируется завершить его в 2024 году.

- Потому что чем раньше мы завершим первый этап, тем быстрее приступим к реализации второго этапа, - отметил Андрей Колмогоров.

В Пермском крае расселение аварийного жилья ведется в рамках двух программ: региональной и национального проекта «Жилье и городская среда». Благодаря этому есть возможность расселять дома целыми кварталами, тем самым ускоряя процесс переселения жителей и освобождая участки под новую застройку.

- Региональные средства мы направляем на расселение ветхого жилья, признанного аварийным после 2017 года, таким образом освобождаем полностью весь квартал, чтобы можно было приступить к комплексной застройке, - рассказал министр строительства. - Комплексный подход предусматривает создание сопутствующей инфраструктуры в шаговой доступности: школы, садики, магазины и поликлиники, а также спортивные и детские площадки, рекреационные объекты и транспорт находятся рядом с домом. Примером подобного подхода может послужить микрорайон ДКЖ.