Каким будет июль 2022 в Перми: рассказывают синоптики

Причиной аномально холодного июня стал мощный блокирующий антициклон Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Июнь в Пермском крае начался по-летнему солнечно и тепло. Но радость пермяков длилась недолго, уже через несколько дней начались температурный качели, дожди, а в некоторых районах региона прошел снег. Теперь главный вопрос пермяков: каким будет июль 2022 в Перми.

По словам синоптиков, причиной аномально холодного июня стал мощный блокирующий антициклон, который стоит сейчас над Карелией и Финляндией, а на Урал тем временем беспрепятственно поступает холодный воздух из Арктики и с северного полюса. Похолодание в Пермском крае началось в воскресенье, 26 июня, и продлится еще несколько дней, до 7 - 8 июля.

Специалисты говорят, что для лета подобные блокирующие циклоны - явление нередкое, и их частота продолжает увеличиваться. Погодная ситуация зависит от того, где этот антициклон встанет. В прошлом году, к примеру, блокирующие антициклоны стояли над Южным Уралом и Западной Сибирью, поэтому у нас стояла жара и даже в августе температура поднималась до +38 градусов. А вот в других регионах России было весьма прохладно.

Но это лишь одна из причин летних холодов, другой причиной холодной слякотной погоды может стать активный перенос влажных воздушных масс с Атлантики или юго-запада. В этом случае Урал обычно заливает дождями.

Лето еще вернется

Как будет развиваться ситуация после разрушения антициклона над Скандинавией, пока непонятно. В Прикамье может установиться как аномальная жара, так и обычные летние температуры до +20…+25 градусов.

- Шанс, что лето к нам вернется, безусловно, есть, - обнадеживает синоптик. - Можно обратиться к сценарию июня 2020 года, когда после длительного похолодания с заморозками атмосферная циркуляция поменялась, и циклон установился над Южным Уралом. В итоге за несколько дней к нам пришла экстремальная жара с температурами до + 36…+38 градусов.

Тем временем, по данным сервиса Яндекс.Погода, температура воздуха в июле не превысит +24 градуса, при этом 12 дней второго летнего месяца будут сопровождаться дождями

Фото: скриншот сервиса Яндекс.Погода

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