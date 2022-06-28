Как стоматология помогает стать моложе?

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как возраст и качество зубов влияют на здоровье и имидж человека? О самых современных методах Anti Age стоматологии в эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) рассказала директор «Центра стоматологии и имплантологии «Астра- мед» Ирина Кузнецова и главный врач клиники Юлия Лоос.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Ирина Михайловна, вы верите в то, что можно выглядеть молодо, когда женщине за 50?

И. М.: Можно! И в этом вопросе большую роль играет то, как выглядит ваша улыбка. Во-первых, это мой личный пример. Мне скоро будет 67 лет. Я довольна, как я выгляжу. У меня все зубы на месте, сделаны прекрасные реставрации, есть 4 импланта. Каждые 3 - 4 месяца я хожу на профессиональную гигиену, провожу отбеливание. Я очень довольна результатом работы стоматологов клиники «Астра-мед»

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Ваша улыбка действительно - лучшая реклама вашей клиники. Что включает в себя понятие Anti Age стоматология? Какие проблемы пациента решает?

И. М.: Это понятие означает антивозрастная стоматология. Что только не делают женщины, чтобы выглядеть моложе, а про здоровье зубов вспоминают не всегда, а жаль.

Понятие красоты для каждого имеет разный смысл. Что для меня значит красота? Часто молодые люди считают, что красивым после 40 лет априори ты уже быть не можешь. Мы так не считаем и попробуем развеять этот миф. Как приятно, когда у человека красивые волосы, кожа, цвет лица, осанка, походка, улыбка. И тогда на возраст уже внимание не обращаешь. Для этого надо прилагать много усилий, заниматься, в том числе, и своими зубами, чаще посещать стоматолога. Среди наших пациентов много возрастных женщин , которые, когда заканчивают протезирование и смотрят на себя в зеркало, восклицают: «Я стала на 10 лет моложе!»

- С какими эстетическими проблемами сталкиваются мужчины и женщины после 35-ти?

Ю. Г.: Все, кто старше 35-ти и 40-ка лет - дети советской стоматологии, и не всегда врачи тогда могли и умели помогать с ортодонтическими проблемами. Не было возможности исправлять прикус и ставить импланты. Поэтому сейчас не редко к нам попадают пациенты с комплексом проблем, и мы, как стоматологи, знаем хитрости, которые визуально меняют внешность и уменьшают возраст.

Как правило, это проблемы с прикусом, а неправильное положение зубов приводит к стираемости. Часто жалуются на появление пятен на эмали, потемнений и трещин на зубах в зоне улыбки. Отсутствие одного или нескольких зубов неизбежно превращает молодое лицо в возрастное. Происходит снижение высоты прикуса. А значит, уменьшение высоты нижней трети лица, что углубляет носогубные складки и придает лицу угрюмый вид. Увеличивается количество морщин. Мы знаем, как решить эти проблемы.

- С чего бы вы рекомендовали начать, тем, кто решил выглядеть моложе и свободно улыбаться?

И. М.: Есть исследования, которые говорят, что белоснежная улыбка напрямую связанна с успехами в бизнесе и личной жизни. Очень рекомендую начать с профессиональной гигиены. Только, пожалуйста, делайте профгигиену только в тех клиниках, где работают на хорошем оборудовании. Деньги вы и так потратите, но чтобы было моральное удовлетворение, ходите в проверенные клиники. Я вас приглашаю в клинику «Астра-мед».

Ю. Г.: Когда мы сделаем чистку - получим красивый и светлый оттенок, далее нужна консультация пародонтолога, чтобы посмотреть, какое состояние десен и нет ли воспаления. Больные десна психологически ассоциируется с пожилым возрастом. Нам, врачам, важно найти и устранить причину. В клинике «Астра-мед» можем предложить и лекарственную терапию, плазмолифтинг, инъекции гиалуроновой кислотой - все индивидуально.

- Правильно ли я понимаю, что если вовремя решать стоматологические проблемы, то вмешательство пластического хирурга может не потребоваться в принципе?

Ю. Г.: Да! И тут я рекомендую обратиться к нашим ортопедам. Ортопеды - это капитаны наших стоматологических кораблей. Когда подключается к работе над улыбкой ортопед, то он может помочь восстановить высоту зуба, исправить прикус. Причем мы рекомендуем не стесняться и исправлять прикус в любом возрасте.

Если есть отсутствие какого-то зуба, то подключается врач-хирург, устанавливаются имплантаты. Пациенты получают правильный зубной ряд, они выглядят здоровыми, молодыми.

Если есть серьезный дефект или трещинок на зубах много, то ортопеды нашей клиники могут изготовить тончайшие керамические виниры, которые иногда может фиксировать, не обтачивая зубы и закрыть поверхность эмали. Вы не узнаете свои зубы. Эффект потрясающий!

- Какие сейчас проходят акции в стоматологической клинике «Астра-мед»?

И. М.: У нас сейчас акция на установку брекетов. Цена на обе челюсти 49 900 рублей. Акция продлится до 30 июня, успевайте.

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