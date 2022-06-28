Здание Пермской галереи сдадут к концу 2023 года

Так будет выглядеть новая галерея.

К 300-летию Перми в городе будет возведен ряд знаковых объектов. Одним из них станет новое здание Пермской художественной галереи, которое появится на территории Завода Шпагина. Как идут работы по его строительству, проверил вице-премьер Правительства РФ, председатель Оргкомитета по подготовке и проведению празднования 300-летия Перми Дмитрий Чернышенко, который побывал в Прикамье с рабочим визитом. Он посетил строительную площадку вместе с губернатором Дмитрием Махониным и министром строительства Пермского края Андреем Колмогоровым.

Выставочное пространство увеличится в шесть раз

- Наша цель - обеспечить переезд галереи из здания Кафедрального собора, где сейчас экспозиция занимает 3,5 тысячи квадратных метров, в новое здание площадью более 20 тысяч квадратных метров, - рассказал Андрей Колмогоров. – Мы в шесть раз увеличиваем выставочное пространство. Наряду с экспозиционными залами в здании разместят библиотеку, образовательный центр, научный архив, хранилище и реставрационные мастерские.

Коллекция галереи составляет около 54 тысяч предметов. Глава Прикамья Дмитрий Махонин отметил, что существующие помещения позволяют выставлять только 1,5 процента общего фонда. А в будущем здании в постоянной экспозиции будет находиться 25-26 процентов коллекции. И будет проходить постоянная ротация экспонатов, чтобы пермяки смогли увидеть максимальное их количество.

Напомним, строительство галереи ведется в рамках Адресной инвестиционной программы Пермского края и федерального софинансирования. Ранее по поручению председателя Правительства России Михаила Мишустина из бюджета РФ было выделено 1,75 млрд руб. Возведение здание началось весной 2021 года, завершить строительство планируется в 2023 году.

- Сроки начала строительства несколько сместились, потому что при устройстве котлована были обнаружены находки, предоставляющие археологическую ценность, - сообщил министр строительства. – И поэтому нам пришлось, пожалуй, одними из первых в стране, организовать археологические раскопки в зимних условиях. Для этого мы установили отапливаемые палатки и обеспечивали необходимую температуру внутри, чтобы ученые смогли продолжать работы.

На площадке идут строительные работы.

Сейчас на площадке выполняются работы по устройству котлована, фундаментной плиты, технического этажа. Учитывая близость Камы, выполнены мероприятия по водопонижению - смонтирована система иглофильтров. На стройплощадке задействовано более 100 специалистов и налажена работа на объекте по сменам и без выходных. К зиме планируется собрать каркас здания, чтобы выполнять работы по закрытию теплового контура, а в летний период выполнять фасадные работы.

Культурный кластер

Этой зимой 2,5 тысячи экспонатов из запасников, а также реставрационные мастерские галереи временно переехали в новое просторное хранилище, которое расположилось в специально отремонтированном здании на Окулова, 75. А два освободившихся зала Кафедрального собора с отдельным входом передали Пермской епархии. Там уже прошло пасхальное богослужение.

Дмитрий Чернышенко отметил, что необходимо форсировать процесс переезда оставшейся части экспонатов из Кафедрального собора во временные хранилища. Это позволит завершить все реставрационные и подготовительные работы к окончанию стройки.

- Важно уже сейчас продумать концепцию открытия такого масштабного культурного объекта для Прикамья и определиться к какому знаковому культурному событию российского или мирового уровня его приурочить, - заметил Дмитрий Чернышенко.

На Заводе Шпагина вице-премьеру также презентовали концепцию развития всего культурного кластера, в который кроме художественной галереи войдут IT-пространство, площадка «Союзмультпарк», Дом музыки «Дягилев» и другие культурные и развлекательные пространства, в том числе кафе, гастромаркет, съемочный павильон.

Планируется, что после всех преобразований Завод Шпагина ежегодно будут посещать порядка 3,6 миллионов человек – как пермяков, так и туристов.