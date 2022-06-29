«Зов Пармы» и «Веселый коровяк»: семь ярких фестивалей, на которых можно побывать в июле

Фото: Башкирский театр оперы и балета

«Закат на Крестовой»

В субботу, 2 июля, на склоне Крестовой горы в Губахе пройдет традиционный спектакль на закате. Башкирский национальный театр оперы и балета покажет одноактный балет Николая Попова «Свет погасшей звезды» (16+) по мотивам башкирской легенды о любви. Начало спектакля запланировано на 21 час, чтобы танцовщики исполняли балет на фоне заходящего солнца.

Билеты в партер перед сценой: 1000 - 2000 рублей. Купить их можно на сайте театра-студии «Доминанта» (teatrd.ru).

Места на склоне горы - бесплатно.

Как добраться?

Надо доехать до Губахи на автомобиле или автобусе - из Перми ходят регулярные рейсы. Затем идти до Рудянского споя горы Крестовой, либо по тропе от Уральского химико-технологического колледжа (пр. Октябрьский, 17) - 1,5 км, либо по грунтовой дороге от театра «Доминанта» (ул. им. Газеты «Правда», 38) - 4 км.

«Небесная ярмарка»

Закрытие фестиваля воздухоплавания «Небесная ярмарка» (0+) состоится в Кунгуре на стадионе «Труд» 2 июля в 22.30. Пройдет традиционное шоу «Танец слонов»: в небе будут «танцевать» светящиеся воздушные шары, поочередно опускаясь и подымаясь в такт музыке.

Вход на стадион - 100 рублей, дети до 7 лет - бесплатно.

Билеты на трибуны: 600 - 1000 рублей в зависимости от сектора.

Как добраться?

Доехать до Кунгура можно на личном автотранспорте, автобусе и электричке. От Пермского автовокзала (ул. Революции, 68) ходят междугородные автобусы. Время в пути 1 час 50 минут, стоимость билета - около 300 рублей.

На скоростных электропоездах «Ласточка», время в пути 1 час 32 минуты, билеты - от 209 рублей, на обычных электричках время в пути 2 часа, цена билетов 209 рублей.

В день закрытия «Небесной ярмарки» будет организована ночная электричка. Отправление из Кунгура - в 0.48, прибытие в Перми - в 2.41.

«Прокопьевская ярмарка»

В старейшем городе Прикамья, Чердыни, 2 июля состоится «Прокопьевская ярмарка» (0+). Она пройдет в исторической части города «Ряды торговые» (ул. Соборная, 32). На территории, где будет проходить ярмарка, расположены амбары чердынских купцов, построенные в середине XIX века. Гости тоже смогут посетить чердынский торжок и потолкаться в торговых рядах, посмеяться у балаганчика кукольника, поиграть в старинные игры, посетить различные представления и мастер-классы, побывать на презентации гастрономических брендов Чердыни, в том числе попробовать знаменитые чердынские пряники.

Как добраться?

На автобусе Пермь - Ныроб, рейсы от автовокзала в 07.35 и 14.00. На автомобиле по трассе Пермь - Березники. Не доезжая до Березников, свернуть на Соликамск, а проехав этот город, по дороге на Чердынь.

«Веселый коровяк»

Фото: Татьяна Чунтомова.

9 июля в селе Крылово в Осинском районе пройдут соревнования по метанию коровьих лепешек - фестиваль «Веселый коровяк» (0+). По правилам соревнований, участник должен выбрать высушенную лепешку и метнуть ее как можно дальше. Тот, кто забросит свой «снаряд» на самое большее расстояние, - победитель.

Вход свободный.

Как добраться?

На машине до села Крылово можно доехать либо через Кукуштан, по трассе Пермь - Екатеринбург, либо по дороге на Юго-Камский. Надо ехать по указателям в сторону Осы, проехать мост через реку, с левой стороны будет указатель на Крылово. Примерное время в пути - 1,5 - 2 часа.

«Этно-пленэр»

Репродукция картины Любови Малышевой

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка» 16 -17 июля приглашает на «Этно-пленэр» (0+). В течение двух дней фотографы и художники будут создавать произведения в разных жанрах, воодушевляясь ландшафтными, архитектурными объектами, фольклорными песенными и танцевальными выступлениями, перформансами.

Гости музея смогут принять участие в «зажинках», увидеть фрагмент обряда проводов в армию, присоединиться к традиционным гуляниям с гармошкой и балалайкой, услышать, как звучат гусли, гудок, пыляны, увидеть работу мастеров по ткачеству, набойке, выделке кожи.

Билеты: 350 рублей, для льготников - 280, дети от 3 до 18 лет - 175, дети до 3 лет - бесплатно.

«Зов Пармы»

«Зов Пармы» вернет гостей фестиваля в Средневековье Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

После двухлетнего перерыва в селе Серегово Чердынского района вновь состоится фестиваль «Зов Пармы» (0+). В этом году он пройдет 23-24 июля. На фестивале ожидаются концерты этнической музыки, старинные танцы, театральные представления, фаер-шоу, турниры по историческому фехтованию, ножевому бою и стрельбе из лука. Будут работать детские игровые зоны, откроются ремесленные ряды с изделиями народных промыслов.

Как добраться?

На автомобиле ехать по дороге Пермь - Березники. Не доезжая до Березников, свернуть на Соликамск. Проехать этот город и за три километра до Чердыни повернуть направо, на фестивальную поляну. Ее можно узнать по стилизованным сторожевым башням.

Можно доехать и на междугородном автобусе от автовокзала «Пермь».

«Праздник топора»

23 и 24 июля в селе Зарубино Кунгурского района состоится фестиваль народных ремесел «Праздник топора» (0+). Будут работать интерактивные площадки, тематические фотозоны, игровые площадки. Новшеством фестиваля 2022 года станет музейная выставка старинных изделий для столярного промысла.

Как добраться?

На автобусе Пермь - Кунгур, затем пересесть на автобус №210 Кунгур - Зарубино. На автомобиле: доехать до Кунгура, затем, повернув по улице Бочкарева, выехать из города по Плехановскому тракту. До Зарубино от Кунгура - 17 километров.