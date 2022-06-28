«Вкусно – и точка» в ближайшие дни не откроются в Перми

"Вкусно - и точка" пока не открываются в Перми. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вот уже 18 дней, как Пермь живет без сочного «Биг Тейсти» и популярного «Биг Мака». Предприятия быстрого питания «Макдональдс» закрылись в нашем городе 10 июня. Теперь все заведения под этим брендом изменили свое название, называться они будут «Вкусно – и точка».

В официальной группе «ВКонтакте» еще несколько дней назад анонсировалось открытие трех «Точек» в Перми 28 июня, однако этого не произошло, их двери так и не распахнулись для любителей гамбургеров.

В понедельник вечером «Вкусно – и точка» обновили список адресов, где в ближайшие дни откроются заведения, однако, Перми там нет.

«КП» удалось дозвониться до одной из точек, сотрудница сообщила, что «Вкусно – и точка» пока не открылись.

- Точной даты начала работы "Вкусно - и точка" пока нет, - сказала девушка. - В ближайшие дни этого точно не произойдет. В первую очередь откроются отдельностоящие заведения, а потом только те, которые расположены в торговых центрах.

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