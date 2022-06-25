«Не умеешь бегать? Ползи!»: В Перми выбрали самых быстрых малышей

«Карапузы на старт» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Два года преданные подписчики «Комсомольской правды» ждали этого часа, и вот он настал! 25 июня в Перми прошел самый милый, веселый и любимый пермяками проект «Карапузы на старт». Обожают его не только мамы и папы со своими малышами, но и бабушки, дедушки, дяди и тети… А все потому, что каждый забег маленьких чемпионов вызывает у зрителей море улыбок, веселья и позитива!

Детям было во что поиграть в ожидании забега. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

К слову, это уже 14-й чемпионат, который проводит в Перми «Комсомольская правда». О всенародной любви проекта «Карапузы на старт» говорит тот факт, что для участия в нем зарегистрировалось более 300 маленьких участников!

На праздник приходили всей семьей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Центром притяжения деток разных возрастов, их родителей и болельщиков стал СК «Победа» на улице Обвинской, 9.

«Карапузы на старт» любят и родители и дети. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

К началу праздника в зале спортивного комплекса было очень многолюдно. Поболеть за своих крепышей пришли большие группы поддержки. Бабушки держали плакаты, старшие братья и сестры во всем помогали мамам и папам, а сами герои праздника ничуть не волновались. Малыши с любопытством рассматривали все вокруг и готовились к забегам.

Малыши старались изо всех сил. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Мы рады видеть здесь сегодня столько друзей нашей газеты, - говорит директор Издательского дома «Комсомольская правда» Татьяна Соломенникова. – «Комсомольская правда» всегда поддерживает истинные семейные ценности. А формат нашего мероприятия позволяет привлечь внимание к ним: это дети, любовь, взаимопонимание, взаимовыручка и ответственность за близких людей. Все, на чем строится наше общество! К тому же мы очень рады, что после двух лет пандемии мы наконец-то можем вновь собраться на мероприятие и получить от этого море позитивных эмоций. Всем маленьким участникам мы желаем победы и удачи! Карапузы, на старт!

Родители подбадривали своих карапузов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

И все взгляды устремились на маленьких участников забега. Первыми свою дистанцию бежали малыши до года. Это было по-настоящему мимимишное зрелище! Кто-то устремлялся вперед, а кто-то садился и непонимающе смотрел на своих родителей. Чтобы как-то подбодрить их, чего только ни пускали в ход мамы и папы.

Финиш уже близко! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кто-то тряс перед малышом развивающей игрушкой, кто-то ключами, бусами, телефоном и даже банковской картой! Зато сколько радости и гордости было в глазах мам и пап, когда обожаемое чадо проползало положенную дистанцию!

Участники приходили на соревнования в костюмах. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Чтобы показать себя во всей красе, некоторые семьи приходили на праздник в костюмах. Кто только не появлялся на дорожке: лисичка, лягушонок, Супермен и даже Бэтмен!

Болельщики! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В зале было обустроено место, чтобы малыши могли порисовать, поиграть или построить из кубиков башню. А родители, пока ждали объявления результатов, могли сделать себе массаж от одного из партнеров нашего конкурса.

Первый и незабываемый чемпионат! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В итоге все участники забега и, конечно же, победители получили от «Комсомольской правды» медали и грамоты, а также призы от партнеров мероприятия: подарочные сертификаты, приглашения, пюре, соки и много других полезных и нужных призов!

Самая лакомая приманка. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

О победителях 14 Чемпионата «Карапузы на старт» читайте в печатной версии газеты.

Гостей праздника встречал Микки Маус. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

НАШИ ПАРТНЕРЫ

В проведении масштабного городского мероприятия «Комсомольской правде» в Перми» помогали друзья и партнеры состязания. Генеральным партнером спортивного семейного праздника «Карапузы на старт» стала компания ООО «Евразия», производитель подгузников Торговой марки «Joonies Premium Soft».

- Мы рады в этот замечательный день быть спонсорами такого доброго мероприятия, как «Карапузы на старт» и представлять на нем наши самые милые подгузники Joonies. - говорит региональный менеджер ПФО Департамент дистрибуции ООО «Евразия» Азамат Закариявич Масилов. - Joonies Premium Soft – это ультратонкие подгузники, сделанные из качественных дышащих материалов. Это подгузники, в которых вашему малышу будет комфортно даже в самую жаркую погоду. А наш уникальный абсорбент моментально впитывает, никогда не скомкивается между ножек и не мешает малышам ползать, учиться ходить, бегать и познавать этот удивительный мир!

Еще одним партнером по «Карапузам на старт» стал парк развлечений «Мегалэнд». «Мегалэнд» - это 4000 квадратных метров для отдыха детей самых разных запросов и темперамента. Здесь есть веревочные полосы препятствий на разной высоте, лабиринт с необычными вертикальными конструкциями, электроавтодром и зона детского сада с кинетическим песком. А также интерактивная батутная арена и «детальки» (пространство для юных конструкторов) не оставят скучать даже самых искушенных гостей. И, конечно, игровые автоматы! Их здесь больше 50.

Также партнерами проекта «Карапузы на старт» стали:

Детское питание «Бабушкино лукошко» blukoshko.ru

Сеть стоматологических клиник «Аллада» sk-allada.ru

Компания Yamaguchi- крупнейший поставщик массажного и фитнес оборудования в России www.yamaguchi.ru

Event-агентство «Праздник ПЛЮС», г. Пермь

Пермские семьи очень готовились к выступлению! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Маленькие Чемпионы! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Церемония награждения. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Позитивные эмоции получили все! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО