В результате крушения мотопараплана в Пермском крае погиб пилот

Фото с места крушения: ТГ-канал Уральская транспортная прокуратура.

Вечером в пятницу, 24 июня в Пермском крае произошел авиаинцидент, в результате которого погиб пилот мотопараплана.

Трагедия случилась районе площадки для полетов сверхлегкой авиации в деревне Мыльники Кунгурского района. Управлял транспортным средством местный житель, он в результате происшествия скончался на месте.

Судя по кадрам с места происшествия, которые опубликовали следователи, летательное средство рухнуло с высоты и упало в поле. Пилот в результате падения получил многочисленные травмы, потерял много крови и скончался.

По предварительным данным, ЧП произошло в результате того, что в полете у мотопараплана запутались стропы.

На месте крушения летательного аппарата работалла следственно-оперативная группа, также с целью координации действий правоохранительных органов в Мыльники выехал транспортный прокурор.

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Мотопараплан — летательный аппарат с наспинной силовой установкой, обеспечивающей взлет и перемещение в воздухе. Имеет небольшой двигатель с воздушным винтом. Нормальными условиями для полета на мотопараплане считаются штиль, слабый ветер, полное отсутствие или слабая термическая активность.

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