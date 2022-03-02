В Прикамье чиновников отправили разгребать снег

Фото: страница ВК березниковской администрации.

Зима была нынче не слишком морозной, но - очень снежной. Особенно много снега выпало ближе к северу Прикамья. Приход весны чиновники Березников решили отметить ударным трудом - освободить подходы к городской администрации от снежных заносов. Они вооружились лопатами и принялись разгребать лестницы и тротуары на пути к власти.

Это уже второй выход чиновников на улицы. В январе мэр Березников Константин Светлаков тоже отправлял подчиненных убирать снег.

- Сотрудники городской администрации и бюджетных учреждений снова вышли на уборку снега с остановок, городских лестниц, расчистили подходы к учреждениям образования и спорта, - объяснили представители власти горожанам. - Снега много, техника и рабочие «Спецавтохозяйства» убирают муниципальные дороги и общественные территории в усиленном режиме, а мы им просто хотим помочь. Все желающие могут последовать нашему примеру.

Березниковцы тут же разделились на два лагеря.

- А не кажется ли вам, что каждый должен заниматься своим делом? - скептически ворчали одни.

- Да нет, молодцы, показали всем пример, в этом году действительно снежная зима, - возражали другие.

В городской администрации рассказали, что в середине весны они еще раз выйдут на улицы города, но уже с метлами. В январе этого года губернатор Прикамья подписал указ о том, что в Пермском крае два раза в год - в последнюю субботу апреля и первую субботу октября - должны проводиться обязательные ежегодные субботники.

Губернаторское распоряжение предлагает представителям властных структур подумать, как мотивировать людей на участие в уборке городов и сел.

- А что может быть убедительнее личного примера? - считают в мэрии Березников.