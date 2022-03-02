Пермь идет на поправку, но ограничения, связанные с коронавирусом, остаются

Маски остаются в тренде Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В середине февраля ежедневное количество заболевших коронавирусом в Прикамье превышало 5 тысяч. Сейчас порядка трех с половиной тысячи. С одной стороны - это здорово, заболеваемость снижается. С другой - количество зараженных за сутки все равно выше, чем несколько месяцев назад.

Грипп от нас ушел

Эта двойственность накладывается и на решения властей. С одной стороны в Прикамье до 31 марта продлено действие ограничений: масочный режим, необходимость предъявления QR-кодов, запрет на ночную работу кафе и ресторанов. С другой - с 1 марта в поликлиниках Пермского края возобновляются плановые приемы врачей, в том числе и узких специалистов. Также, как сообщила в своем инстаграме министр здравоохранения Анастасия Крутень, будет возобновлена диспансеризация и профилактические медосмотры.

Что же сейчас происходит с заболеваемостью в регионе и каковы дальнейшие перспективы, рассказал в эфире Радио «КП» Главный внештатный эпидемиолог Пермского края Вадислав Семериков.

- Мы пережили новую волну коронавируса, которая была обусловлена штаммом «омикрон», хотя в 25 процентах случаев встречался старый штамм «дельта», - заметил Вадислав Семериков. - Сегодня мы наблюдаем существенное снижение заболевших. И также существенно снижается количество острых респираторных заболеваний.

В прошлом году весенний сезон отличался почти полным отсутствием вирусов гриппа.

- Характерной особенностью этой волны является то, что у нас были единичные случаи гриппа штаммаH3N2, - рассказал эпидемиолог. – Сейчас, по данным нашей лаборатории, идет циркуляция только вирусов парагриппа. Самого гриппа уже на нашей территории нет. Нопо коронавирусу общий уровень заболеваемости остается еще достаточно высоким, поэтому сохраняется масочный режим. Тем не менее в этих условиях мы переходим к оказанию плановой помощи, включая проведение вакцинации по национальному календарю прививок.

Следующая волна возможна

Сейчас в Прикамье «Спутником-М» привито более 1,6 тысячи подростков, использовано более 75 процентов поступившей вакцины. Но и оставшиеся комплекты вакцины уже распределены.

- Детская вакцинация является приоритетной и она продолжается, потому что дети являются наиболее уязвимой группой населения, - отметил Вадислав Семериков. - Родители активно откликнулись на их вакцинацию. Первая партия вакцины уже использована. Среди взрослого населения у нас привиты более 60 процентов. Задача - обеспечить коллективный иммунитет, доведя количество вакцинированных до 80 процентов. Этим мы предупредим отдаленные последствия коронавируса - а это в 40 процентов случаев возникновения осложнений на сердце и сосуды.

Несмотря на снижение заболеваемости, ситуация остается сложной, резюмировал эпидемиолог:

- И следующая волна коронавируса возможна. Но она будет гораздо легче, чем та, что которая завершилась.