Февраль в Пермском крае был аномально теплым, каким станет март

Февраль отличился теплой погодой Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Минувший февраль в Пермском крае был аномально теплым. Средняя температура в Перми была на 6,5 градусов выше климатической нормы. Она составила -4,8 градусов. Месяц немного не дотянул до рекордного февраля 2016 года, когда среднемесячная температура была -3,6 градусов. Такими же теплыми были последние месяцы зимы в 2002 и 2020 годах.

- В нынешнем феврале не было температурных рекордов, однако совсем не было похолоданий, - сообщили в ГИС-центре Пермского университета. - Минимальная температура воздуха в Перми за месяц составила всего -15,4 градусов. В третьей декаде отмечались 7 дней с оттепелями, наиболее интенсивная оттепель была 23-24 февраля.

По выпавшему снегу месяц был близок к норме. Большое количество осадков выпало только в начале февраля на юге Пермского края. Наиболее сильные продолжительные снегопады были в Октябрьском районе.

Что же нас ожидает в марте?

- После аномально теплого февраля, март может оказаться даже холоднее климатической нормы,- говорят синоптики. - Начиная с 5 марта, ожидается циклон с сильными снегопадами, затем ультраполярное вторжение с морозами до -20...-25 градусов. Во второй половине месяца также прогнозируется преобладание северных воздушных потоков, третья декада ожидается холодной.