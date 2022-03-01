Мнение пермского экономиста: Пока на рынке слишком много истерики и нервов

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- Повышение Центробанком ключевой ставки до 20 процентов означает, во-первых, ограничение доступа к кредитным ресурсам, - прокомментировал пермский экономист Дмитрий Клещев. - Если вы задумывались взять ипотеку, то сейчас об этом или нужно забыть или быть готовым к тому, что платить придется значительно больше. Банки устанавливают на ипотечные кредиты запретительные ставки выше 20 процентов. Однозначно повысятся ставки для предпринимателей, которые предполагали взять кредиты на развитие бизнеса. Заемные средства резко вырастут в цене и будут сильно давить на экономику тех проектов, которые предполагается реализовать.

С дугой стороны будет однозначно выгодно держать деньги на депозитах. Банки в условиях ограничения ликвидности будут вынуждены ставить достаточно высокие проценты на вклады, таким образом, призывая людей класть деньги на депозитные счета или открывать накопительные и инвестиционные спецсчета. Ставки, скорее всего, будут приближены к ключевой. Это частично будет компенсировать инфляционные потери.

Пока мы видим, что люди, наоборот, снимают деньги со счетов. Но, думаю, что постепенно эта паника успокоится, и деньги вернутся в банки.

Сейчас на рынке достаточно волатильная ситуация, слишком много истерики и нервов. Затем, как показывает практика предыдущих лет, доллар и евро зафиксируются на определенном уровне, более высоком, чем ранее. Вырастут показатели инфляции. Но если власти предпримут определенные антикризисные меры и будут ограничивать повышение цен на какие-то виды товаров, скорее всего, в течение марта ситуация выйдет на спокойный уровень.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Губернатор Пермского края потребовал проверять законность повышения цен

- Мы должны принять максимум мер для сохранения в нашем регионе социальной и экономической стабильности, а также для того, чтобы жители Пермского края не ощутили на себе последствия санкций, принятых в отношении нашей страны, - заявил на аппаратном совещании Дмитрий Махонин.