В Прикамье поддерживают жителей села, которые объединяются в сельхозкооперативы

Фото: краевое правительство.

Несмотря на пандемию, сельскохозяйственная отрасль Прикамья демонстрирует рост.

- По итогам непростого «ковидного» прошлого года объем инвестиций в АПК региона увеличился на треть, - отметил министр агропромышленного комплекса Пермского края Павел Носков. - По объему производства мы наблюдаем рост на 5 процентов.

Вклад в развитие агропрома вносят и небольшие сельские хозяйства, выполняя помимо всего прочего важную социальную задачу создания рабочих мест на селе. Вот почему в Прикамье уделяют большое внимание поддержке малых форм хозяйствования, для чего в этом году выделили больше 318 миллионов рублей. В частности - будут стимулировать создание новых фермерских хозяйств.

Мы уже писали о том, что 67 начинающих фермера края претендуют на гранты «Агростартап», которые выделяются на открытие своего дела на селе. Они собираются разводить скот, форель, птицу, выращивать овощи, ягоды, цветы, которые наверняка оценят прикамцы.

Если в одиночку начинать сельскохозяйственный бизнес страшновато, жители села могут объединиться в сельхозкооперативы.

На заседании Совета глав муниципальных образований Пермского края, которое проходило под председательством губернатора, Дмитрий Махонин поручил проработать рекомендации по созданию сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Для поддержки предпринимательских инициатив будет разработана технологию создания таких объединений в рамках социального контракта.

Этот механизм в Прикамье уже активно используется, в том числе, в сфере агробизнеса. Так, в Александровске супруги заключили соцконтракт и получили средства для приобретения теплицы, в которой они собираются выращивать овощи. В Октябрьском муниципальном округе семья за счет соцконтракта открыла пасеку.

- Жители Прикамья, объединившись в сельскохозяйственные потребительские кооперативы, могут претендовать на получение существенных мер поддержки, - отметили в краевом Минагро. – Например, на возмещение до 50 процентов годовых затрат сельхозкооперативов по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», инициированному президентом России Владимиром Путиным. Кооператив может получить до 10 миллионов рублей на приобретение техники, транспортного оборудования. Выделяются гранты на развитие материально-технической базы: сельхозпредприятия могут получить до 30 миллионов рублей на постройку или реконструкцию цехов, складов, приобретение оборудования, техники и специализированного транспорта.

Напомним, для аграриев Пермского края действуют и другие меры поддержки. Среди них – «Агростартап» (грант для начинающих фермеров: до 3 млн рублей на развитие своего хозяи ства, или до 4 млн рублей, если хозяи ство планирует внести средства в неделимыи фонд кооператива), который реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России Владимиром Путиным, компенсации за ввод неиспользованных земель в оборот, субсидии на возмещение части затрат на приобретение агротехники, субсидии на покупку кормов для молочного крупного рогатого скота. В прошлом году ввели новую меру поддержки - возмещение части затрат на приобретение минеральных удобрений. Кроме того, начинающих фермеров обучают и консультируют в ГКУ «Центр развития агробизнеса».